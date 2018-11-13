Eskişehir'de Drift Yapan Alkollü Srücüye: 9,521 TL Ceza

Yeni çıkarılan yasayı hiçe sayan sürücüye çeşitli sebeplerden dolayı yüklü bir ceza kesildi.

Eskişehir'de drift yaparken yakalanan alkollü sürücü toplamda 9.251 TL ceva ödemeye mahkum edilirken, ehliyetine de 2 yıl 4 ay süreyle el konuldu. Yeni yasaya göre artık sadece pistlerde drift yapılabiliyor.

Kurtuluş Mahallesi sakinlerinin drift yaparak tehlikeli araç kullanan bir kişiyi ihbar etmesi üzerine oraya gelen polisler, durdurdukları aracın sürücüsüne alkol muayenesi yaptı. Bu muayenede araç sürücüsünün 2,16 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

İsmi açıklanmayan sürücünün işlediği suçlar ve aldığı cezalar ise şöyle: