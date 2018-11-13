Eskişehir'de Drift Yapan Alkollü Srücüye: 9,521 TL Ceza

Eskişehir'de drift yaparken yakalanan alkollü sürücü toplamda 9.251 TL ceva ödemeye mahkum edilirken, ehliyetine de 2 yıl 4 ay süreyle el konuldu. Yeni yasaya göre artık sadece pistlerde drift yapılabiliyor.
Kurtuluş Mahallesi sakinlerinin drift yaparak tehlikeli araç kullanan bir kişiyi ihbar etmesi üzerine oraya gelen polisler, durdurdukları aracın sürücüsüne alkol muayenesi yaptı. Bu muayenede araç sürücüsünün 2,16 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
İsmi açıklanmayan sürücünün işlediği suçlar ve aldığı cezalar ise şöyle:
- Drift yapmak: 5 bin 10 TL
- Sürücü belgesi daha önce elinden alınmasına rağmen araç kullanmak: 2 bin 18 TL
- Alkollü araç kullanmak: 1256 TL
- Standart dışı egzoz ile araç kullanmak: 1002 TL
- Araç fenni muayenesinin yapılmaması: 235 TL
- Alkollü araç kullanmaktan 2 yıl, 100 ceza puanını aşmaktan 2 ay, drift yapmaktan da 2 ay olmak üzere 2 yıl 4 ay ehliyete el konulması, otomobilin de iki ay trafikten men edilmesi.