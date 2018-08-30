Yeni İddia; F-35'lerin Teknik Kusurları Örtbas Edildi

Türkiye'nin de proje ortaklarından olduğu F-35'lerle ilgili ortaya yeni bir iddia atıldı. İddiaya göre ABD, F-35'lerin hatalarını ve kusurlarını örtbas ediyor.

Son dönemde ABD ile aramızdaki gerginliğin artmasının önemli etkenlerinden biri olarak görülen F-35 krizi, yerini yeni bir iddiaya bıraktı. ABD'de bir sivil toplum kuruluşu olan POGO (Project on Government Oversight) tarafından yayınlanan rapora göre Pentagon, F-35'ler ile ilgili hayati derecede kritik olan bazı hataların üstünü örttü.

İddiaya göre F-35 ortak programında çalışan yetkililer, üretime dayalı bazı kritik hataların üstünü örtebilmek için bu kriterleri yeniden sınıflandırdı ve F-35'ler bu şekilde tanıtıldı. Bunun sebebinin ise proje maliyetinde yaşanacak artışın önlenmesi ve proje takvimindeki ertelemelerin önüne geçilmesinin istenmesi olduğu düşünülüyor.

Emekli Hava Pilotu Tümgeneral ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Beyazıt Karataş, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerde ise bu tür aksaklıkların ve hataların sık yaşandığını, F-35'ler ile ilgili asıl sorunun teknik problemler olmadığını ancak Türkiye'nin bu konuda stratejik bir hata yaptığını belirtti.

Durumu "F-35'lerle ilgili asıl sorunlar teknik değil stratejiktir. F-35 alımıyla birlikte ABD Türkiye'nin milli lojistik sistemini kontrol eder hale geliyor. Türkiye'nin milli lojistik sistemi Amerikan şirketinin, yani ABD'nin eline geçiyor. Bu kabul edilemez bir durum. Ancak yine de 13 Kasım'a çok var. Umarım bize, başından beri söylediğim gibi, o uçakları vermezler. Çünkü F-35 alımı milli uçak projesini baltalayacak. Önemli olan bu kısım. Yoksa teknik detaylar teferruat" sözleriyle açıklayan Karataş, aynı zamanda yayınlanan raporun basına nasıl sızdığı ve kim tarafından yayınlandığının da kritik olduğunu belirterek rapora olan güvenin de sorgulanması gerektiğine işaret etti.