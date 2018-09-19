Yakında market raflarında yer alan fiyat etiketlerinin üzerinde, eğer fiyatı yazan ürün Türkiye’de üretilmişse “Yerli Üretim” logosunu göreceğiz. Bakan Ruhsar Pekcan tarafından tanıtılan yeni logo ve tasarımı hakkında pek çok vatandaş sosyal medya üzerinden düşüncelerini aktardı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’de üretilen bütün ürünlerin market raflarında “Yerli Üretim” logosuyla yer alacağını açıkladı. Yeni logo tasarımı ürünlerin paketlerinde değil, raflardaki fiyat etiketlerinin üzerinde olacak.

Türk halkını yerli tüketime teşvik etmek için atılan bu adım, aslında daha önce bazı belediyeler tarafından, marketlerde Türk bayrağı çıkartması içeren ürünlerle uygulanmıştı. Ticaret Bakanlığı, bu yöntemin vatandaşların yerli ürünleri bulmakta çok işe yaradığını tespit edince yeni bir tasarım yaptı.

Bu tasarımı gören bazı vatandaşlar, Türk Bayrağı’nın kullanılması gerektiğine dair değerlendirmelerde bulundular. Bayrak Kanunu gereğince Türk Bayrağı’nı ticari olarak kullanmak yasak olduğu için bakanlık böyle bir yola başvurmadı.

Yine de yeni logoya, kullanım alanlarına ilişkin pek çok vatandaş sosyal medya aracılığıyla görüşlerini bildirdi. Bazı vatandaşlar tasarımı yeterli görmezken, bazı vatandaşlar da önemli olan şeyin tasarım olmadığına dikkat çekmeye çalıştı.

Sizin için “Yerli Üretim” logosu hakkında yapılan değerlendirmeleri derledik:

Hatırlatmakta fayda var: Ürün paketlerinde değil, raflardaki etiket üzerinde bu logo yer alacak:

El figürünü, ABD'de kullanılan "Made in USA" logosuyla anlam açısından aynı görenler de vardı:

Cevaplanması gereken bir soru:

Mevcut krizin içerisinden çıkmak için logo yeniliğinin yeterli olmayacağını düşünen vatandaşlar da vardı:

Logonun bir gayrimenkul firması olan Turyap'ın logosuyla benzerliği de dikkat çekti:

Benzer amaçlarla kullanılan başka ülkelerde uzun yıllardır uygulamada olduğunu hatırlanlar da vardı: