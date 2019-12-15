Yabancı ülkelere gidecek olanlara yetkili kuruluşça verilen, yabancı ülke yetkililerinin kimlik incelemesinde geçerli belge olan pasaportlara, 2020 yılının gelmesiyle beraber düzenlemeler geliyor.
Gelecek yıl pasaport fiyatları yüzde 22.58 artırılacak. Yurt dışına çok fazla giriş çıkış yapan ve mühürlerini bastıracak yeri kalmayan vatandaşlarımız için pasaport yenileme fiyatlarını derledik.
Pasaport ücretleri
Yüzde 22.58 fiyat artışından sonra yeni fiyatlar, eski fiyatlara kıyasla şu şekilde:
- 1 yıllık pasaport ücreti 248,26 TL’den 304,31 TL’ye çıkarılacak.
- 2 yıllık pasaport ücreti 405 TL’den 496,44 TL’ye çıkarılacak.
- 3 yıllık pasaport ücreti 575 TL’den 704,83 TL’ye çıkarılacak.
- 4-10 yıllık pasaport ücreti 811 TL’den 994,12 TL’ye çıkarılacak.
- Defter bedeli ücreti 133 TL’den 163,03 TL’ye çıkarılacak.
Pasaport çıkarmak için gerekenler
İstenilen Belgeler:
- Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesinin adı
- 2 adet biyometrik fotoğraf
- Harç ve cüzdan bedeli makbuzu
- Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)
- Ergin olmayanlar ve kısıtlılar için muvafakat belgesi
- Varsa eski pasaport
- Umuma mahsus pasaportlarda geçerlilik süresi 6 aydan az kalmış ise yeni bir pasaport düzenlenebilmesi için ek olarak en az 6 aylık harç yatırılması gerekmektedir.