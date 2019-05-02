Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni bir yönetmelik ile trafikte pek çok alanda yeniliğe gidiliyor. Getirilen yönetmelik ile taksilerin boş dolaşmaları engelleniyor ve düşük emisyon alanları kuruluyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle yeni bir dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından “Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” olarak adlandırılan yeni kurallara göre belediyeler ve ilgili bakanlıklar, yakıt tüketiminin takip edilmesi ve çevre dostu araçların kullanılması için ortak olarak çalışacaklar. Özellikle mesainin başladığı ve bittiği sıralarda yaşanan trafik yoğunlukları da bu kapsamda yeniden değerlendirilecek. Hem enerji tasarrufu sağlanması hem de trafiğin rahatlatılması amacıyla iş saatlerinde düzenlenemeler yapılabilecek ve gerekirse uzakta çalışma durumu gerçekleştirilecek.

Yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte yapılacak olan çalışmalar bununla da sınırlı değil. Elektrikli otomobillerin teşvik edilmesi amacıyla, cadde ve sokaklarda gerekli altyapılar oluşturulacak. Elektrikli veya hibrit motorlu araç sahipleri, otomobillerini buralarda şarj edebilecekler. Yayaların yoğun olduğu bölgeler ise araç trafiğine kapatılacak veya belirli araçların girmesine izin verilebilecek.

Yapılacak olan çalışmalarla birlikte şehirlerde düşük emisyon alanı bölgeleri ilan edilecek. Bu bölgeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyelerin ortak çalışmaları sonucunda belirlenecek. Bu bölgelerde trafiğin yoğun olduğu saatlerde her aracın geçişine izin verilmeyecek ya da belirli bir ücret ödemeleri gerekecek. Bölgeden yasaklanan araçlar için alternatif yol güzergahları belirlenecek ve araçlar o güzergahlara yönlendirilecek. Yasakların çiğnenmesi durumunda ise cezai işlem uygulanacak.

Taksicileri Yakından İlgilendiren Karar

Yayımlanan yönetmelikte taksicileri de yakından ilgilendiren bir gelişme söz konusu. Bu yönetmelikle birlikte taksiler, trafikte boş gezemeyecekler. Duraklar dışında beklemeleri yasaklanacak ve taksilere özel cepler oluşturulacak.

Tüm bunların yanında, her yıl düzenli olarak tüketim verileri ilgili belediyeler tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına iletilecek. Sürücü kurslarında da öğrencilere temiz çevre ve ekonomik sürüş konularında da bilgilendirmeler olacak. Yapılacak olan çalışmalar 3 yıl içerisinde tamamlanacak ve bu yönetmelik tam anlamıyla hayatımıza girmiş olacak.