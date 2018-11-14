Yeni Zelanda'da 8 Metrelik Dev Bir Deniz Canlısı Keşfedildi

Yeni Zelanda açıklarında, iki dalgıç tarafından dünyanın en ilginç deniz organizmalarından biri keşfedildi.

Dalgıçlar tarafından keşfedilen 8 metre uzunluğundaki bu canlı, dev bir solucanı andırıyor. YouTube üzerinden paylaşılan videoda yaratığın içinin boş olduğu ve kıvrılarak yavaşça yüzdüğü dikkat çekiyor.

The New Zealand Herald'da yayınlanan haberde uzmanlar ve dalgıçlar, daha önce böyle bir canlıya hiçbir yerde rastlamadıklarını belirtiyorlar.

Yapılan araştırma neticesinde dalgıçlardan Andrew Buttle, bunun bir pyrosome kolonisi olabileceğini, gördüğü varlığın çok şaşırtıcı ve fantastik olduğunu sözlerine ekledi. Pyrosome kolonisi sadece sıcak sularda yaşayabiliyor. Uzunlukları ise 2 santimden birkaç metreye kadar değişiyor.