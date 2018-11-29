Yeni Zelanda’da Bulunan İskelet Sosyal Medyayı Karıştırdı

Yeni Zelanda’nın Canterbury bölgesinde bulunan iskelet, yerel halkı görüntüsü itibarı ile fazlasıyla şaşırttı.

Avustralya kıtası, pek çok garip yaratığa ev sahipliği yapıyor. Bunlardan birisinin iskeleti kıyıya vurunca oldukça şaşıran ve panikleyen bölge halkı, bu hayvanın ne olduğunu bulmaya çalışıyor.

Uzun dişlere, uzun bir kuyruğa, iki ayağa ve kanatlara sahip olan bu iskeleti bulan Hanna Mary, iskeleti bir taksidermiste (hayvan doldurma işi yapan kişi) götürmüş. İskeleti inceleyen taksidermist de hayvanın hangisi olduğunu tespit etmekte zorlanınca iskeletin fotoğrafını çekip sosyal medyaya yüklemiş.

Sosyal medyada varılan genel kanı ise bu canlının vatoz benzeri bir tür olan tırpana balığı olduğu.