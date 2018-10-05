Yeni Zelanda'da Teneke Kutuda Temiz Hava Satılmaya Başlandı

Yeni Zelanda’daki Free Shop’larda temiz hava satılmaya başlandı. Fikir tabii ki yoğun bir tepki çekti.

Her geçen gün farklı fikirlerin ortaya atıldığı hizmet sektöründe Kiwiana isimli bir şirket, kutu içerisinde hava satmaya başladı. Görünüşe bakılırsa kapitalizmin zirvesine ulaşmış durumdayız.

Üzerindeki fotoğraftan yola çıkarak Yeni Zelanda’nın dağlarından geldiğini düşündüğümüz hava tüplerinin tekinin fiyatı ise yaklaşık 25 dolar. 20 dolar indirimli hali 98.99 dolara satılan ürün dörtlü paket halinde satılmakta.

Ürün Twitter’da da tepki topladı. Bir kullanıcı “Ciddi olamazsınız. Ayrıca, 98 dolar bir şaka hediyesi için fazlasıyla uçuk bir fiyat” dedi. Üzerinde kendi nefes maskesiyle gelen ürünü kullanmak için nefes maskesini takıp havayı içinize çekerek kullanıyorsunuz.