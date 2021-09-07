Yeni Zelanda'da Ev Alabilmek İçin Tinder'da 'Ortak' Aranıyor

Yeni Zelanda'da yeni bir ev satın alabilmek, özellikle gençler için epey zorlayıcı bir durum. Ev satın almak için bankalara giden ancak bankalardan "partner bulmanız lazım" cümlesini duyan gençler, soluğu Tinder'da aldı.

COVID-19 pandemisine karşı verdiği başarılı mücadele ile bilinen Yeni Zelanda'da ortalama ev fiyatları, bir önceki yıla göre %22 artarak 906 bin 532 Yeni Zelanda doları oldu. Bu miktar, ülke genelindeki ortalama yıllık maaşın 3,2 katına denk geldiğinden dolayı insanlar için ev satın almak, giderek imkansızlaşıyor.

Ülkede yapılan anketlere göre gençler en çok barınma konusunda endişeli ve bu yüzden yeni çözüm yolları arıyor. Bankalar aracılığıyla iki veya daha fazla kişiyle daha rahat ev sahibi olunabileceğini öğrenen Yeni Zelanda vatandaşları, yaklaşık 1 yıldır çareyi çevrim içi flört uygulaması Tinder'da arıyor.

Ev sahipleri, ev fiyatının %20'sini depozito olarak istiyor

Tinder tarafından alınan verilere göre Haziran 2020 ve Haziran 2021 arasında Tinder'ı birlikte ev satın alabileceği birini bulmak için kullanan insanların sayısı 2,6 kat arttı.

Bu haber hakkında konuşan bir Yeni Zelanda vatandaşı, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu; "Banka bana ev almak için partner bulmam gerektiğini söyledi. Açık bir şekilde biriyle ev almak çok daha kolay."