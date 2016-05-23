Yeniden Canlandırılmış 10 Eğlenceli Fotoğraf Karesi

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Yeniden Canlandırılmış 10 Eğlenceli Fotoğraf Karesi
Son dönemde sosyal medyada hayli popüler olan eski fotoğrafları yeniden canlandırmaya dair eğlenceli birkaç örneği sizin için derledik.

Sosyal medya artık olağan bir akışı olan bir platform değil. Ortaya yeni ve çoğu zaman 'bu ne şimdi' dediğimiz akımlar çıkıyor; kimileri tüm dünyada milyonlarca insan tarafından sevilirken kimileri şöyle bir gelip geçiyor. Eski fotoğrafları yeniden canlandırmak da benzer bir akım diyebiliriz ve her ne kadar zaman zaman bazı fotoğraflar gerçek anlamda canımızı sıksa da hala eğlenceli olanlarını da bulmak mümkün.

Listemizde de tatsız olanlardan ziyade eğlenceli görünenlere yer verdik, keyifli okumalar.
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Cadılar Bayramı kapıda ve bu arkadaşlar da tercihlerini çocukluk kostümlerinden yana kullanmışlar

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Balerin olan bu pozu verip vermeme konusunda kararsız görünüyor, neyse ki yine de başarılı bir çalışma olmuş

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Bazı insanlar gerçekten hiç değişmiyor

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Biraz daha çalışılsa çok daha iyisi olabilirdi ama yine de arkadaşlar hayli emek harcamış

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Annelerine sevimli bir doğum günü hediyesi olarak bu fotoğrafı hazırlamışlar

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Bu gerçekten üzerinden çalışılmış başarılı bir prodüksiyon olmuş, Robin Hood hariç...

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Çok daha iyileri oldu tabii ki ama en azından sempatik bir deneme

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Ortadaki arkadaş çocukken çok enerjik olduğu için biraz mutsuz olmuş olabilir

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Yine başarılı bir prodüksiyon

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Özellikle mimik canlandırma konusundaki başarılarından ötürü tebrik etmek gerek

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Kaynak : https://brightside.me/wonder-curiosities/23-adorable-times-people-recreated-their-childhood-photos-635460/
Etiketler: fotoğraf, yeniden canlandırma
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