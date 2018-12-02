Yeniden Çekildiklerinde Hayal Kırıklığı Yaratan 10 Film

Orijinal filmlerin başarısını görüp yeniden uyarlanan filmler arasında hayal kırıklığı uğratan 10 filmi listeledik.

Hollywood sineması, dünyanın en popüler sineması olmasının yanında, pek çok kült filmin arkasında da bulunuyor. Yıllardan beri her sene binlerce film çıkaran Hollywood, özellikle son 20 yıldır elindeki hikayeleri tükettiği için yeniden uyarlama filmlere yönelmeye başladı. Günümüzde pek çok filmin uyarlaması çıkmakta. Bu uyarlamalar ilk bakışta güzel gözükse de bazen orijinal filmin basit birer kopyasından ileriye gidemeyebiliyor.

Bugün sizlere birer başyapıttan uyarlansa da beklenilenin çok altında kalan 10 uyarlama filmi listeleyeceğiz. Bu filmlerin uyarlama versiyonlarını izlediyseniz, orijinal filmi de izleyip bu şekilde kıyaslamanızı öneriyoruz.

Anthony Zimmer, 2005 / Tourist, 2010

Birçoğunuz Johnny Depp ve Angelina Jolie’nin oynadığı Turist filmini izlemiştir. Asıl bilinmeyen ise bu filmin aslında bir uyarlama olduğu. Üstelik son derece pahalı bir uyarlama. Eğer Hollywood yapımı bu filmi beğendiyseniz, Fransız yapımı orijinal filmi izlemenizi kesinlikle öneririz.

The Experiment, 2001 / The Experiment, 2010

2001 yılında beyaz perdeye uyarlanan Alman yapımı Deney, bir grup gönüllünün Stanford cezaevindeki deneyde yaşadığı anları anlatıyor. Yeniden uyarlamada ise, oyuncular çok başarılı olsa da filmin kendisi pek beğenilmedi. En yaygın şikayet ise, filmin mantık hataları ile dolu olması ve karakterlerinin çok düz olmasıydı.

Solyaris, 1972 / Solaris, 2002

Bir Rus filmi olan Solyaris, döneminde çok beğenilmişti. Aynı isimli bir romandan uyarlanan film, 2002’de yeniden çekildi ve ana temasına aşkı koyarak herkesi hayal kırıklığına uğrattı.

LOL, 2009 / LOL, 2012

Yine bir Fransız filminin Hollywood’a uyarlanışı. Ve yine hayal kırıklığı. Yalnız bu hayal kırıklığı o kadar büyük ki IMDB’den 4.4/10 puan alabilmiş.

Conan the Barbarian, 1982 / Conan the Barbarian, 2011

Aslında 2011 yapımı Conan filmi çok kötü değil, yalnızca Arnold Schwarzenegger’li filmin ardından büyük oranda basit kaçtı. Önerimiz, iki filme de göz atmanız yönündedir.

Oldeuboi, 2003 / Oldboy, 2013

Japon mangasından uyarlanan Kore yapımı orijinal film o kadar başarılıydı ki filmin Hollywood versiyonu orijinal filmin çok altında kaldı. Bu noktada kesinlikle Kore yapımı orijinal filmi izlemenizi öneriyoruz.

Invasion of the Body Snatchers, 1956 / The Invasion, 2007

1956 yapımı kült film, beden hırsızları hikayesine odaklanıyor. Yıllarca benzer uyarlamaları çıkan filmin 2007’de çıkan versiyonu, önceki orijinal filmlerin yakınına bile yaklaşamadı.

The Eye, 2002 / The Eye, 2008

Asya yapımı film, bizlere göz nakli geçiren ve sonrasında paranormal şeyler görmeye başlayan bir kızın hikayesini anlatıyor. Aslında filmin Amerikan versiyonu da beğenildi, ancak orijinal yapımla pek çok sahne benzer olduğu için çok eleştirilmişti.

Swept Away, 1974 / Swept Away, 2002

İtalyan yapımı olan orijinal film, büyük bir kesim tarafından beğenilmişken, 2002 yapımı film, gişede başarısız olduğu gibi IMDB’den de 3.6/10 puan alarak herkesi hayal kırıklığına uğrattı.

Into the Mirror, 2003 / Mirrors, 2008

Hollywood, uyarlama filmlerde Güney Kore’den fazlasıyla yararlanıyor. Bu filmde de başarılı bir şekilde uyarlamayı başaran Hollywood, buna rağmen sıradan bir filmin ötesine geçemeyerek olumsuz yorumlar aldı.

Ülkemizde de özellikle dizi sektöründe fazlasıyla uyarlama senaryo görüyoruz. Bu senaryolar, dozajında yapıldığında birer başyapıta dönebilirken, bazı noktalarda kopyadan öteye geçemiyor.