Resmî Gazete'de Yayımlandı: Tüm Resmî Ödemelere Gelecek Zammı Belirleyen Yeniden Değerleme Oranı Belli Oldu!

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2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı, yüzde 43,93 olarak Resmî Gazete'de yayımlandı. Vatandaşın ödeyeceği tüm vergi, harç ve cezalara bu oranda zam gelecek.

Geçtiğimiz haftlarda sizlerle paylaştığımız haberlerimizde, TÜİK'in açıkladığı veriler doğrultusunda yeniden değerleme oranının belirlenmiş olduğundan bahsetmiştik. Yapılan hesaplamalara göre yeniden değerleme oranı, 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak uygulanacaktı. Yani vergilerden trafik cezalarına kadar hemen her kaleme yüzde 43,93 zam gelecekti.

Şimdiyse bununla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 574)" ile yeniden değerleme oranı kesinleşmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, değiştirme yetkisini kullanmadı. Hâl böyle olunca yeniden değerleme oranı, yüzde 43,93 olarak uygulanacak.

Resmî Gazete'deki karar şöyle:

yeniden değerleme oranı kesinleşti

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2024 yılı için % 43,93 (kırk üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

Peki yeniden değerleme oranının kesinleşmesi ile vatandaşın gelecek yıl yapacağı ödemeler nasıl değişecek? Daha önce hesapladığımız tutarlara aşağıdaki haberlerimizden ulaşabilirsiniz.
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Kaynak : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/11/20241127-4.htm
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