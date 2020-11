Sonic gibi dünyanın en popüler maskotlarından bir tanesine sahip olan oyun şirketi SEGA, 650 çalışanından gönüllü emekli olmasını istedi. Şirket, ayrıca elinde tuttuğu birçok şirket hissesini de satışa çıkardı.

1,3 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınının dünya ekonomisini birçok alanda olumsuz etkilediği biliniyor. Görünüşe göre bu salgından olumsuz etkilenen şirketlerden bir tanesi de SEGA oldu.

Japonya merkezli oyun şirketi SEGA'nın üst kuruluşu Sega Sammy Holdings, 650 çalışanına gönüllü emeklilik için istekte bulundu. Şirket, ayrıca yönetim kadrosunda bulunan çalışanlarının da ücretlerinde indirime gitti.

97 milyon dolarlık kayıp

Hype Beast'te yer alan habere göre bu karar, Sega Sammy Holding'in yeniden yapılanmasının bir parçası olarak verildi. Ayrıca şirket, bu yeniden yapılanma kapsamında oyun ve oyuncak üreticisi olan Sanrio'daki 3,51 milyon hissesinin satışını gerçekleştirdi. Sega Sammy, gerçekleştirdiği bu satışla birlikte %11,27'lik hisse payını %7,09'a indirdi ve artık en büyük hissedar konumunda da bulunmuyor.

Yukarıda söylediğimiz gibi SEGA, koronavirüs salgınından en çok etkilenen şirketlerden bir tanesi. Japonya merkezli şirket, Mart 2021'de bitecek olan mali yıl sonunda 97 milyon dolarlık kayıp beklentisi içerisinde.

Ayrıca SEGA'daki küçülmeler sadece bunlardan da ibaret değil. SEGA Entertainment, bu ay başlarında "arcade" işinden çekildiğini duyurmuştu. Şirket, hisselerinin %85,1'ini bir diğer Japonya merkezli arcade şirketi olan Genda'ya satmıştı. 30 Aralık'ta tamamlanacak hisse satışı sonrası Sega Sammy'nin payı %14,9 olarak kalacak. Genda ise SEGA arcade makinelerinin isminde herhangi bir değişiklik yaşanmayacağını söyledi.

Oyun dünyasında koronavirüs salgınından olumsuz olarak etkilenen farklı şirketler de olmuştu. CD PROJEKT RED, bu senenin en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olan Cyberpunk 2077'yi birden çok kez ertelemişti ve bunların sebeplerinden bazıları salgındı. Ayrıca yine bu sene çıkan ve hayranları ikiye bölen The Last of Us Part II de salgın sebebiyle ertelenmişti.