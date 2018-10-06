Yenilenebilir Enerji Kaynaklarında İklim Değişikliği Etkisi

Dünyada yaşanan ve hızla ilerleyen iklim değişikliği felaketinden kaçınmak istiyorsak, en kısa zamanda fosil yakıt kullanımını bırakmalı ve hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeliyiz.

Özellikle rüzgar, elektrik üretmenin en masrafsız ve en ucuz yöntemlerinden biri olarak bilinir ve kullanılır. Ancak Joule dergisinin yayınladığı bir araştırmaya göre, rüzgar enerjisinin bir yan etkisinin bulunmadığını düşünmek pek de doğru değil. Araştırmaya göre örneğin Amerika'da kullanılan tüm enerjiyi sağlamak için gerekli rüzgar santrali inşa edersek, tabii bunun telefon şarjı gibi gündelik olaylarda kullanılan enerji miktarında olduğunu ve çelik işleme veya araba şarjı gibi kısımları kapsamadığını da söyleyelim, tüm bu rüzgar türbinleri aslında atmosferin akışını değiştirir.

Araştırmaya göre bu ısı dağılımı, rüzgar türbinlerinin çevresindeki yerleri 24 santigrat derece daha yüksek sıcaklıkta tutabilirdi. Tabii bu da, bu olayın aslında ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Bir başka deyişle, rüzgar enerjisi ile üretim yapmanın iklim üzerinde etkisi bulunmakta. Ancak bu etki, Jeomühendislik Araştırmacısı David Keith ve ekibine göre rüzgar santrallerinin iklim değişikliğine neden olduğu anlamına gelmiyor. Daha basit anlatmak gerekirse var olan bu etkinin yerel bir etki olduğunu ve diğer fosil yakıtlarda olduğu gibi neden oldukları küresel ısınma ve iklim değişikliğinden farklı olduğunu belirttiler.