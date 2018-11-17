Yenilenebilir enerji sektöründe son yıllarda oldukça büyük adımlar atıldı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak, dünyamızın sürekliliği için oldukça yararlı zirâ fosil yakıtların kullanılmasının ardından oluşan kirlilik, hem doğaya hem bize geri dönüşü olmayacak zararlar vermekte. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı açısından Amerika Birleşik Devletleri; 2000 yılında ülkenin elektrik ihtiyacının sadece %0.1'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyorken şu an itibariyle ABD, ülkenin toplam elektriğinin %10'unu yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyor.

Uzmanların tahminlerine göre ABD, 2030 yılına kadar ülkesinin toplam elektriğinin %25'inden fazlasını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak. Amerika'da rüzgar yoluyla üretilen elektrik enerjisi, 2000 yılından beri %4180'lik bir büyümeyle ağızları açık bırakıyor. 2000 yılında rüzgar enerjisinden yıllık 5,6 terawatt saat elektrik enerjisi üreten Amerika Birleşik Devletleri, 2018 yılında rüzgar enerjisinden toplamda 275 terawatt saat elektrik enerjisi üretmiş olacak.

Dünya üzerinde rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üreten ülkeler çoktan aza sırasıyla:

Çin %42.8 ABD %15 Almanya %10 Hindistan %6.6 Brezilya %3.7 Fransa %2.9 Türkiye %2.5 Hollanda %1.6 İngiltere %1.3 Kanada %1.3 şeklinde ve diğer ülkeler, parça parça, %12.3'lük yer kaplamakta.

Jeotermal enerjinin 2030 yılına kadar nükleer enerjini yerini tamamen alması beklenmekte. Nükleer enerji tesislerinin; jeotermal enerji tesislerine, rüzgar güllerine ve güneş panellerine göre oldukça pahalıya mâl olması devletlerin ekonomilerini bu konuda zora sokmakta. Nükleer enerjinin 2030 yılına kadar ise tamamen ortadan kalkacağı, uzmanlardan gelen tahminler arasında.