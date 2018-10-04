Yenilenen Mercedes-Benz G-Serisi, Türkiye'de Satışa Sunuldu

Yenilenen Mercedes Benz G-Serisi, 1.5 milyon liralık fiyatıyla Türkiye piyasasına adeta bir bomba gibi düştü.

Mercedes Benz’in 39 yıl sonra birtakım değişikliklere gittiği G-Serisi, Türkiye pazarında satışa çıktı. Şu an için yalnızca iki farklı benzinli motor seçeneği ile piyasaya sürülen G-Serisi’nde 2019 yılında G 350d motor seçeneğine de yer verilecek. Yenilenen G-Serisi, LED’li ön farları, gelişmiş sürüş destek sistemleri, deri döşemelerde yeni renk seçenekleri ile hem iç mekânda hem de yürüyen aksamda dolu dolu geldi.

G-Serisi, yapılan değişiklikler sonucunda 170 kg daha hafif hale getirildi. Bir hayli ağır ve maskülen G-Serisi’nin hafiflemesini sağlayan unsurlar arasında yüksek dayanımlı çelik ve alüminyum alaşım karşımı malzemeler kullanılmış olması yer alıyor. Bunun yanı sıra Magna Steyr tesislerinde işe koyulan yeni üretim teknikleri de aracın hafiflemesine katkıda bulunmuş.

Aracın karoseri farklı çeliklerden üretilmişken; çamurluklar, motor kaputu ve kapılarda alüminyum kullanılmış. Yaklaşık 40 yıldır neredeyse hiç makyajlanmamış olan G-Serisi, yeni versiyonunda da karizmatik tasarım çizgisinin dışına çıkmamış. Dayanıklı dış koruma kaplamaları, bagaj kapağı dışında yer alan stepne, kapıların kapanma sesi ve ön sinyal lambaları gibi tüm hususlar G-Serisi’nde hala değişmemiş durumda.

Yeni G-Serisi’nde ayrıca sürücü koltuğu hafıza fonksiyonu, ısıtmalı ön ve arka koltuklar gibi isteğe bağlı özelliklere de yer verilmiş. Yepyeni G-Serisi’nin 1.499.000 TL’lik fiyatı ise adeta dudak uçuklatan cinsten.