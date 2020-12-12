Yenilenen Mitsubishi Outlander'dan İlk Görseller Paylaşıldı

Yakın zamanda yenilenmesi beklenen Mitsubishi Outlander'a ait yeni görseller paylaşıldı. Bu görsellerde aracı göremesek de oldukça cesur değişimler göreceğimiz belli oluyor.

Crossover araç pazarındaki en önemli otomobil olmasa da makul fiyatı ve en uygun fiyatlı plug-in hibrit modellerden biri olmasıyla 2021 Mitsubishi Outlander başarılı bir araç olarak kabul ediliyor. Genel olarak otomobilin fiyat performans canavarı olduğunu söylemek mümkün.

Araç 2022'de yeni bir görünüme kavuşacak ve yenilenmiş görüntüsüyle yollarda olacak. Yakın zamanda çekilen casus fotoğraflar, aracın ön, yan ve arka profiline ait çeşitli görsellerin ortaya çıkmasını sağladı.

Mitsubishi Outlander yenilenecek

Her zaman olduğu gibi bu tür casus fotoğraflarında ya da sızıntı görsellerinde ortaya çıkan karelere bir miktar şüphe ile yaklaşmak gerekiyor. Öte yandan Mitsubishi tarafından paylaşılan ilk görsellere bakarsak, daha önce ortaya çıkan bilgiler oldukça doğru gözüküyor.

Her ne kadar firmanın paylaştığı resmi görsellerde araç karanlıkta olsa da, genel hatlarını görebilmemizin önünde bir engel bulunmuyor. Mitsubishi aracı istediği kadar uzun süre gizemli tutamamış olsa da bu durumu çok da dert edecek gibi gözükmüyor.

Japon firma daha önce yaptığı açıklamalarda yeni Outlander'ı yeni nesil bir araç olarak tanımlamıştı. Otomobil 2021 yılında ABD, Kanada ve Porto Riko gibi ülkelerde ilk kez satışa sunulacak, öncesinde de önemli değişikliklerden geçecek.

Japon felsefesine uygun tasarlandı

2022 yılında göreceğimiz Outlander modeli, özel ve gösterişli olmayı öne çıkaran bir Japon felsefesi ile tasarlandı. Araçta Mitsubishi'nin yeni Dynamic Shield tasarım konseptinin izlerini de açıkça göreceğiz.

Mitsubishi'de otomobil tasarım bölümünün başında yer alan isim olan Seiji Watanabe, Outlander'ın firma için ikonik SUV modellerinden biri olduğunu söyledi. Yeni nesil modeli geliştirirken de zengin SUV deneyimlerinden yararlandıklarını sözlerine ekledi. Mitsubishi'nin önemli ismine göre tamamen yenilenen Outlander, yeni nesil Mitsubishi tasarımının da öncüsü olacak.