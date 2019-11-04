Samsung, CIIE 2019'a (Çin Uluslararası İthalat Fuarı) birbirinden iddialı ürünlerle katılacak. Teknoloji fuarının gözdelerinden biri Güney Koreli teknoloji devinin katlanabilir telefonu Galaxy Fold olacak. Şirket ayrıca yeni 8K ekranlarını da fuarda sergileyecek.

Çin'in ev sahipliğini yaptığı ve geçtiğimiz yıl 130 ülkeden 2.800 firmanın katılım sağladığı Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) ikincisi, 05-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'da gerçekleşecek. Samsung, elbette ki fuarın en iddialı markalarından biri ve iddialı teknolojileriyle fuarda yer alacak. Şirket 8K ekranlarını ve katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold'u fuardaki katılımcılara sergileyecek.

Samsung ev sinema sistemini, QLED 8K ekranlı televizyonlarını ve katlanabilir akıllı telefonunu fuarın yarın başlamasıyla CIIE 2019 standında gösterecek. Güney Koreli elektronik devi ayrıca yeni yonga setleri, bellekleri, akıllı telefonları, televizyonları, sanal gerçeklik ve akıllı ev sistemleri de dahil olmak üzere tüm ürünlerini sergileyecek. Şirketin standında, 85 inçlik birkaç model de dahil olmak üzere 8K ekranlı TV'lerden oluşan bir televizyon ünitesi de yer alıyor.

Tüm bunların yanı sıra Galaxy Fold olarak bilinen ve uzun süredir beklenen katlanabilir akıllı telefon da fuarın en ilgi çeken ürünlerinden olacak. Galaxy Fold, Samsung standında Galaxy Note 10+ ve A90 5G gibi diğer 5G destekli modellerle birlikte gösterilecek. Dünyanın merakla beklediği ve sürekli olarak geliştirilen ekran teknolojisiyle Samsung Galaxy Fold, dünyanın ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefon olma özelliğini de taşıyor.

Galaxy Fold üzerinde gerçekleştirilen testler ve kullanıcı yorumları, telefonun henüz 'tamamlanmamış' bir teknoloji olduğu görüşünü ortaya çıkardı. Samsung, bekleneni veremeyen telefonları topladı ve üzerinde yeni geliştirmeler yapmaya devam ediyor.