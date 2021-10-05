Arızalı cihazları AppleCare programları kapsamında yeni cihazlar yerine yenilenmiş cihazlarla değiştiren Apple, müşterilerine toplamda 95 milyon dolar değerinde geri ödeme yapacak. Mahkeme tarafından kabul edilmesi hâlinde ödemenin yaklaşık 68 milyon dolarlık kısmı doğrudan müşterilere aktarılacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, AppleCare kapsamında cihazlarının değiştirilmesi gereken müşterilerine yeni cihaz yerine yenilenmiş cihaz verdiği için müşterilere toplamda 95 milyon dolar geri ödemeyi kabul etti.

Birleşik Devletler müşteri hizmetleri onarım anlaşmasına göre şirketler, bir müşterinin ürününe hizmet sunarken yeni veya performans ve dayanıklılık bakımından yeniyle eş değer olmak şartıyla yenilenmiş parçalar kullanabilmekteler. Bu durumda Apple herhangi bir yanlış adım atmış gibi görünmese de kullanıcılar, tamir edilen cihazların yeniyle eş değer olmadığını iddia ederek Apple'dan maddi tazminat talep etmişti.

Anlaşma AppleCare programındaki müşterileri kapsamakta

Apple'ın kabul ettiği, 95 milyon değerindeki geri ödeme anlaşması; AppleCare Koruma Programı veya AppleCare+ için doğrudan ödeme yapan veya 20 Temmuz 2012'den sonra iPhone Yükseltme Programı'na dâhil olan müşterileri kapsamakta.

Apple ve müşterilerden oluşmakta olan tarafların davaya konu olan hususta uzlaşma sağlaması, anlaşmanın mahkeme tarafından da onaylaması hâlinde şirketin müşterilere 95 milyon dolar tutarında ödeme yapmasını gerektirecek. Bahsi geçen tutarın yaklaşık 68 milyon dolarlık kısmı müşterilere doğrudan aktarılacakken geri kalan miktar hukuki ve diğer harcamalara ayrılacak.