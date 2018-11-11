Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı en küçük Mac olan yenilenmiş Mac Mini, iFixit tarafından parçalarına ayrıldı.

Yeni Apple Mac Mini, sahip olduğu ufak boyutlara rağmen oldukça yeterli özelliklerle geliyor. Ancak bu durum onun sökülüp parçalara ayrılmasına engel değil. iFixit de her modelde olduğu gibi bu modeli de söküp tamir edilebilmesine puan verdi.

10 üzerinden 6 puan alan Mac Mini, olumlu yorumlar aldı. Bunlar arasında kasayı sabitlemek için güçlü yapıştırıcıların kullanılmaması var ki bu durum tamir işini oldukça kolaylaştırıyor. Standart araç gereçle sökülebilen Mac Mini, sahip olduğu SODIMM DDR4 RAM'lerin değiştirilebilmesiyle de beğeniliyor.

Cihazın belki de en hoş olmayan tarafları ise işlemci ve SSD'nin anakarta lehimli olarak geliyor olması. Lazım olduğunda depolama alanını artıramayacak olmak ise beğenilen özellikler arasında değil. Hakeza arka taraftaki portların da anakarta bağlı olması, bir zarar durumunda tüm anakartın değişmesi anlamına geliyor.

Mac Mini'nin en temel versiyonu 4 çekirdekli Intel Core i3-8100 ve 128 GB SSD ile gelip 5999 liraya satışa sunulurken 6 çekirdekli 3.0 GHz Intel Core i5 ve 256 GB SSD'lik versiyonun fiyatı 8399 lira olarak belirlenmiş. Yeni Mac Mini'ler 2666 MHz RAM kullanırken hepsinin grafik birimi Intel UHD Graphic 630.

iFixit'in cihazı sökme işleminin dokümanına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.