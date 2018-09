Microsoft'un yeni Kasım 2018 Windows güncellemesini yayınlaması dışında, başka işleri de var gibi görünüyor. Şimdi ise gözler Surface'e kitlenmiş durumda.

Dev teknoloji şirketi Microsoft, "A moment of your time (Hayatınızın bir anı)" yazılı davetiyeleri medya kuruluşlarına gönderdi. 2 Ekim 2018'de New York saatiyle saat 16:00'daki etklinlikte, Verge'e göre Microsoft; donanım, yazılım ve diğer servislere odaklanacak.

Birçok kişi, Microsoft'un New York'taki yeni yerini kullanarak Intel'in yeni 8. nesil işlemcilerine sahip Surface Pro ikisi-bir-arada tabletini tanıtacağını tahmin ediyor. Bu tahmin, mantık sınırları içerisinde görünüyor; çünkü Intel 8. nesil refresh işlemcilerini yakın zamanda IFA'da tanıtmıştı.

Yeni işlemciler haricinde Microsoft'un tabletlere hangi değişikleri getireceği konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor. Önceki duyumlara göre Microsoft, tableti tamamen en baştan tasarlamaya başlamıştı. Ancak Verge'e göre bu yeni tasarım, Ekim ayına hazır olmayacak. Bu da daha yeni görünen Surface Pro'ları görebilmemiz için bir sene daha beklememiz gerektiği anlamına geliyor.

Yeniliklerden etkilenen başka bir Surface cihazı da Surface Studio olabilir. Microsoft'un ilk all-in-one bilgisayarı olan Studio, bir seneyi aşkın bir süre önce tanıtılmış ve piyasaya sürülmüştü. Şirket, cihazın diğer AIO'larla rekabet edebilmesi için güncelleme seçeneğine gideceğini düşünüyoruz.

Surface Book'un akıbeti ise biraz daha belirsiz. Çünkü cihaz, sene başında güncellemiş işlemci ve ekran kartlarıyla yenilenmiş ve USB-C portu eklenmişti. Daha ekonomik bir çözüm olan Surface Go ise, Surface Book'larla beraber tanıtılmıştı.

Bu sonbahar sezonu, teknolojik cihazlar bakımından yoğun geçecek gibi duruyor. Apple 12 Eylül'de yeni iPhone'ları tanıtacağını haber vermiş, Google ise yeni Pixel'leri duyuracağını söylemişti.