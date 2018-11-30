Uzun süredir gündemde olan ve artık biraz da uzamaya başlayan Avengers 4 fragmanı er ya da geç yayınlanacak. O fragmanda görmek istediğimiz ve istemediğimiz şeyleri açıkladık.

Marvel’in on yıldır inşa ettiği evrende sona, sondan ziyade dönüm noktasına gelindi. Bu önemli olayın hayranlarda yarattığı beklentiyi karşılamak için Marvel’in yapması gerekenler var. Tabii yapmaması gerekenler de.

İstiyoruz: Filmin İsmini Öğrenmek

Her yerde filme Yenilmezler 4 deniyor çünkü filmin ismi bilinmiyor. Artık filmin bir ismi olması gerekiyor ki resmi adına yabancılık çekmeyelim. Şu ana kadar filmin isminin açıklanmama sebebi beklentiyi arttırmak ya da hayranların isme bakarak filmi çözümlemesini engellemek olabilir.

İstemiyoruz: Karakterlerin Dirilmesi

Ölü karakterler en azından fragmanda ölü kalmalı. Nasıl hayata döneceklerine dair bir sahne, bir ipucu falan olmamalı. Mümkünse ölü karakterlerden hiçbiri de orada olmamalı.

İstiyoruz: Kaptan Amerika ve Demir Adam’ın Barışması

Bu küslük bitsin artık Marvel, artık dostlar barışsın. Evrenin yarısındaki yaşamı yok eden bir felaketin ardından bir araya gelip mücadele etmesi gereken adamlar bunlar. Bir araya geldiklerinde birbirlerini gördüklerine sevinsinler.

İstemiyoruz: Yeni Düşmanı Görmek

Filmi sadece Thanos etrafına kurgulamak pek Marvel tarzı bir iş değil, Deli Titan’ın dışında da birileri karşı tarafta olmalı. Thor’un 6 sonsuzluk taşının gücüne karşılık balta atarak yaralayabildiği bir düşmanı, en güçlü kahraman olacağı söylenen Kaptan Marvel’in de geleceği filmde çabuk harcarlar yoksa. Yeni bir düşman olacaksa, bu düşmanın varlığını bilmememiz en iyisi olur.

İstiyoruz: Kaptan Marvel’i Kararında Göstermek

Çok fazla Kaptan Marvel görmek de, hiç Kaptan Marvel görmemek de hayranları rahatsız edecektir. Belki bir ya da iki çekimde kendisini görmek ideal kıvamı olacaktır gibi duruyor.

“Oyunun Sonunu” Görmek

Kahramanların ne yapıp evreni kurtardıklarını, ölmüş karakterleri nasıl geri getirdiklerini ya da filmin konusunu fragmandan anlamak istemiyoruz. Film hakkında heyecanlanmak istememiz, filmi çıkmadan çözmek istediğimiz anlamına gelmiyor.

İstemiyoruz: Roket'i Üzgün Görmek

İlk Guardians filminde Groot'a, ikinci filmde Yondu'ya üzülen ve acı çeken Roket Rakun'u daha fazla üzgün görmek istemiyoruz. Sonsuzluk Savaşı'nda da Groot gözlerinin önünde ölen bu tatlı tavşan daha diğer arkadaşlarının öldüğünü de bilmiyor. Artık üzmeyin şu hayvanı sevgili Marvel yazarları.