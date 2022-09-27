Yer Çekimsiz Ortamda Yapılan Futbol Maçı Rekorlar Kitabında!

Yerden 7 kilometre yüksekte özel bir futbol maçı yapıldı. Futbol efsanesi Luis Figo'nun da yer aldığı karşılaşmada yer çekimi kuvveti de sıfırlandı. Futbol maçı, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Başarılarla dolu kariyeriyle futbol tarihine adını yazdıran Luis Figo, bu kez Guinness Rekorlar Kitabı için sahaya çıktı. Kırılmak istenen dünya rekoru, bugüne kadarki en yüksek irtifada gerçekleştirilen maçtı ve evet, bu rekor kırıldı. Üstelik fazlası da vardı. Luis Figo'nun sahne aldığı futbol maçı için kullanılan uçak, parabolik uçuş yapmıştı. Yani yer çekimi kuvvetini sıfırlamıştı.

Guinness Rekorlar Kitabı için uçan uçağın içerisine 75 metrekarelik bir alan inşa edildi. Bu alan, futbol maçının yapılacağı sahayı kapsıyordu. Aralarında Luis Figo'nun da olduğu 8 futbolcu, hakem ve kameramanlarla birlikte kalkıştan sonra mücadeleye başladı. 20.230 feet yüksekte (yaklaşık 6.775 metre) gerçekleştirilen karşılaşmada parabolik şekilde uçmaya başlayan uçak, Figo'yu durduramadı. Figo, yer çekiminin olmadığı ortamda da gol atmayı başardı.

İşte yer çekimsiz ortamda gerçekleştirilen futbol maçından bir an

Pek çok kişi için yeryüzünde de kolay olmayan futbol, yer çekiminin sıfır olduğu anlarda çok daha zor bir hal almıştı. Gerek futbolcular gerekse hakem, yer çekimi kuvveti düştüğü anlarda kontrollerini sağlamakta zorlandılar. Anbean kayıt altına alınan karşılaşmayı izlediğinizde, ne demek istediğimizi çok daha iyi bir şekilde anlayacaksınız.

Peki nasıl oluyor da uzaya çıkmadan yer çekimi kuvveti sıfırlanıyor?

Uçaklarda yer çekiminin sıfırlanması pek de yeni bir şey değil. Hatta Avrupa Uzay Ajansı, 2000'li yılların başından beri sıfır yer çekimini deneyimlemek isteyen öğrenciler için turlar bile düzenliyordu. Bunun benzeri ABD'de yetişkinler için de yapılıyordu. Peki nasıl oluyor da bir uçağın içindeki yer çekimi kuvveti, Dünya yörüngesinden ayrılmadan sıfırlanabiliyor?

Aslına bakacak olursak bu noktada fizik ve matematiğin konuştuğunu söyleyebiliriz. 20 bin feetin üzerine çıkan bir uçak, saatte 800 kilometreden bile hızlı giderken ani bir manevra ile burnunu havaya doğru dikiyor ki burada 40 derece gibi yüksek bir açı söz konusu oluyor. Bir süre boyunca yükselen uçağın burnu, daha sonra da aniden yeryüzüne doğru indiriliyor. İşte bu esnada da yer çekimi neredeyse sıfırlanmış oluyor. Uçağın çizdiği rota da elipse benzediği için, bu tür uçuşlara parabolik uçuş deniyor.

İşte Guinness Rekorlar Kitabı'na giren o futbol maçı