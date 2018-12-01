Letonyalı bir firma, yerden yüzlerce metre yüksekteki camları temizleyebilen bir drone geliştirdi. Drone'un ilerleyen zamanlarda yangın söndürme için de kullanılması planlanıyor.

Teknolojinin yetişmesi zor hızı, her gün insanların işini biraz daha kolaylaştıracak yenilikler getiriyor. Son birkaç yıldır popülaritesi iyice artan drone’ların kullanım alanı da her geçen gün genişliyor. Futbol sahalarından kolluk kuvvetlerine kadar gittikçe genişleyen kullanım alanına temizlik işi de dahil oldu.

Letonyalı bir firma olan Aerones, insanlar için fazlasıyla tehlikeli sayılabilecek bir alan için drone geliştirdi. Şirket, yerden oldukça yüksekte bulunan camları temizleyebilen bir drone videosu yayınladı. Gelecekte bu tarz drone’lar yangın söndürmek için de kullanılabilir.

300 metreden fazla yüksekliğe çıkabilen drone, sadece yüksek binaların camlarını silmek için değil; aynı zamanda rüzgâr türbinlerini temizlemek için de kullanılıyor. Ayrıca suyu çekebilmek için yerle olan bağlantısı da devam ediyor.