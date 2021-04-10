Yerli Aşı Çalışmaları İçin Gönüllüler Aranıyor

Ülkemizde devam eden yerli aşı çalışmalarında aşı olmak için gönüllü olacak kişiler aranıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konu ile ilgili yaptığı açıklamada herhangi bir hastalığı olmayan ve henüz COVID-19 aşısı olmamış herkesi gönüllü olmaya çağırdı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm dünyada yaklaşık bir yıldır yoğun bir şekilde aşı çalışmaları yapılıyor. Geçtiğimiz sonbaharda ilk meyvelerini veren bu çalışmalar sayesinde Çin, Amerika, Almanya gibi ülkelerin geliştirdiği aşılar uygulanmaya başlandı ancak herkese yetecek kadar aşı yok.

Ülkemizde de uzun zamandır kendi aşımızı geliştirmek için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda ülkemizde devam eden 18 farklı aşı çalışması bulunuyor. Bunlardan 7 tanesi ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan gelen bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı tarafından yakından takip ediliyor. Oktay bunun sebebinin ise 7 aşıdan 3'ünün insanlı testlere, 4'ünün ise laboratuvar ve hayvan testlerine başlamış olması olduğunu söylüyor. Ayrıca Oktay, aşı çalışmalarının hız kazanması için gönüllülere ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

'Ne kadar gönüllü olursa o kadar hızlı oluruz':

Ankara Şehir Hastanesi Aşı Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında konu ile ilgili soruları yanıtlayan Oktay, devam eden aşı çalışmaları ve salgın ile birlikte sayıları artırılan klinik merkezleri hakkında bilgi verdi.

Oktay açıklamasında aşı çalışmaları ile ilgili olarak "Son derece güvenli, yani preklinik dediğimiz, klinik öncesi çalışmaların anlamı şu: Aşı kimyasal olarak üretiliyor ama gerek laboratuvar gerek diğer çalışmalarla da bunun güvenilir olduğu tespit ediliyor ve insan üzerindeki uygulama aşamasına geçilmiş oluyor. Buradan herhangi bir hastalığı olmayan, sağlıklı ve henüz aşı yaptırmamış, henüz koronavirüse yakalanmamış vatandaşlarımızı gönüllü olmaya davet ediyorum. Ne kadar çok gönüllümüz olursa aşı çalışmasında o kadar hızlı şekilde sona geliriz. Erciyes Üniversitemizin yürüttüğü, FAZ-3 aşamasında bir aşı çalışmamız var. Kısmet olursa nisan sonu itibarıyla son aşamayı uyguluyor olacak. Dolayısıyla burada da gönüllerimize çok daha fazla ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.

Klinik merkezlerinin dünya standartlarının çok üstünde olduğu söylendi:

Oktay, aynı zamanda ülkemizde pandemi döneminde sayıları 9'dan 20'ye çıkarılan klinik merkezleri hakkında da konuştu. Oktay konu ile ilgili olarak "Dünya standartlarının çok çok üzerinde, son derece harika bir klinik merkezimizi ziyaret ettik. Merkezimiz de şu anda hazır ve gelecek haftadan itibariyle de inşallah fiili olarak da uygulamaya geçecek. İlk aşamadan itibaren burada gönüllü olarak gelip aşı yaptırmak isteyen vatandaşlarımızı da ilk aşamada alıp, bilgilendirip sonrasında da her türlü testlerinden geçen, uzman hocalarımız tarafından değerlendirmesi yapıldıktan sonra da yine uygulamalı şekilde aşısı yapılan ve sonra da yine bunu takip eden bir merkez. Normal dünya standartlarında bu merkez ortalama 4 yataklıdır. Şehir Hastanemizdeki bu merkez toplamda 24 yataklıdır. Yani dünya standartlarının çok çok üzerindeki merkezimizdeki aşı çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.