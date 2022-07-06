Astroloji meraklılarını tek çatı altında toplamayı hedefleyen Heralogy uygulaması, 650 bin dolarlık (11,2 milyon TL) yatırım aldı. Uygulama, dünyada en çok indirilen 5 uygulama arasına girmeyi hedefliyor.

Türkiye’deki girişim ekosistemi her geçen gün büyümeye devam ederken, bugün büyük bir yatırımın daha haberi geldi. Astroloji meraklılarını bir araya getirmeyi hedefleyen platform Heralogy, çıktığı ilk yatırım turunda TurkTicaret.net ile kurucu ortaklık yaparak 650 bin dolarlık yatırım aldı.

Merve Kesat’ın kuruculuğunu ve CEO’luğunu üstlendiği Heralogy, Türkiye pazarında başlangıç yaparak önümüzdeki dönemde Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde hizmete açılmayı planlıyor. Merve Kesat, daha önce Yemeksepeti’nin Vale projesini yönetmişti.

Hedef dünyada ilk beşe girmek:

Heralogy uygulaması, kullanıcılara astroloji yorumları ve burçlar hakkında bilgiler gibi içeriklere yer verecek. Kullanıcılar, aynı zamanda platformda diledikleri zaman bir astrologla çalışma imkânı da bulabilecek. Astorologların kimler olacağıysa henüz bilinmiyor.

Merve Kesat, egirişim’e verdiği demeçte astroloji ile ilgisi olsun olmasın herkesin deneyeceği ve kullanmaktan keyif alacağı bir uygulama üzerinde çalıştıklarını belirtti. Kesat, Türkiye’de en büyük, dünyada ise en çok yüklenen ilk 5 uygulama içinde yer almayı hedeflediklerini kaydetti. Kesat, girişimi nasıl kurduğunuysa şu şekilde anlattı:

“Yemeksepeti’nde çok yoğun bir çalışma temposundayken tutkuyla bağlanabileceğim bir hobi aradım, astroloji ile ilgilenmeye başladım. Her zaman kendi işimi, girişimimi yapmak istedim. Ve işten ayrılarak astrolojiyi teknolojiyle birleştirmeye karar verdim. Kendi işimi en iyi şekilde yönetilmek için de Proje Yöneticiliği’min yanına astrolog sıfatını ekledim.”