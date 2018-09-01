Yerli Cep Telefonu Firması Reeder, Samsun’da Fabrika Açtı

Yerli akıllı cep telefonu ve tabletler üreten Reeder, Samsun’da fabrika açtı. Girişimi sayesinde 180 kişiyi istihdam eden firma, bölge halkını da mutlu etti.

Cep telefonu ve tablet üretimi ile bilinen yerli marka Reeder, Samsun’da fabrika açtı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Uysal ise memleketi olan Samsun’da bu yatırımı yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Organize Sanayi Sitesi’nde düzenlenen fabrika açılışında konuşma yapan Uygar Uysal, ‘Benim bir hayalim var. Samsun'dan, değer yaratan Türkiye için gerçek değer yaratan dünyada kimsenin vazgeçemeyeceği bir mücadeleyi vermek. Bu mücadeleyi daha önce bu topraklarda yaşayan büyüklerimiz verdiler. Sigara üretirken, tütün dizerken verdiler. Samsun markasıyla verdiler. Biz de şimdi Reeder markasıyla vereceğiz.’ diyerek yaşadığı gururu ve mutluluğu dile getirdi.

Öte yandan Saral, bu mücadeleyi verirken Turkcell’in de her daim destekçisi olduğunu söyledi. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, her gelişmenin bir adımla başlayacağını ve bunun önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Buna ek olarak, ‘Eğer bir şeyi yapamayacağınızı düşünüyorsanız haklısınız, yapamazsınız. Ama bazı insanlar var ki bir hayalin peşinden gidiyorlar. Yapabileceklerini düşünüyorlar ve neticede onu hayata geçiriyorlar. İnsanlara iş yaratıyorlar, bölgelere canlılık getiriyorlar, verimlilik getiriyorlar, değer yaratıyorlar.’ ifadelerinde bulunan Terzioğlu, Reeder’a güvendiğini ve bu gelişmenin Türkiye’nin teknolojik ilerlemesi için önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

Kaan Terzioğlu ve Uygar Uysal’ın konuşmalarını tamamlamasının ardından protokol üyeleri ve davetliler fabrikada incelemelerde bulundular. Davetlilerin arasında CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu gibi isimler yer aldı.