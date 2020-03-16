Harp Arge AŞ, Yerli Dronesavar ES-60'ı TSK'ya Sundu

Harp Arge AŞ isimli şirket, Türkiye’nin yeni yerli silahını tanıttı. Harp Arge AŞ, geliştirdiği anten teknolojisi sayesinde dronesavarların boyutlarını küçültürken, yeni dronesavar silah sistemi ES-60 Elektromanyetik Silah’ı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne tanıttı.

Dronelar, eğlence alanında kullanıldıkları kadar savaşlarda da kullanılıyor. Savaşların değişilmez silahları haline gelen dronelara karşı savunma amaçlı silahlar da geliştirilmeye başlandı.

Türkiye’de kurulan Harp Arge isimli bir şirket, dronesavar sistemleri alanında önemli çalışmalar yapıyor. Harp Arge şimdi, ES-60 Elektromanyetik Silah isimli bir dronesavar sistemini resmi olarak TSK'ya sundu.

Harp Arge tarafından geliştirilen yeni anten teknolojisi sayesinde yaklaşık 2.5 kilogram ağırlığında olan yeni dronesavar sistemi ES-60 Elektromanyetik Silah, 3 kilometre mesafedeki droneları kısa sürede etkisiz hale getirebiliyor.

Dronesavarların boyutlarını küçültmeye yarayan anten teknolojisi, Türkiye’de bulunan bir üniversitenin radyo frekans ölçüm laboratuvarlarında geliştirdi. Geliştirilen yeni anten kullanılarak tasarlanan dronesavar sistemi ise geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne tanıtıldı.

Dronesavar sistemini geliştiren Harp Arge, geçtiğimiz günlerde Ekba Holding tarafından satın alınarak yatırım ağını geliştirdi. Şirket yeni Ekba Holding çatısı altında üretim bandı kurmak için çalışmalara başladı. Üretim hattının tamamlanmasının ardından ES-60 Elektromanyetik Silah’ın seri üretimine başlanacak.