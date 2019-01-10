Türkiye’nin milli elektroşok silahı olan Wattozz’un Avrupa’nın 7 ülkesinde temsil ve dağıtımı için, Zagreb merkezli Kalender Consulting ile 10 milyon dolarlık bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Albayraklar Şirketler Grubu, Wattozz adlı yerli elektroşok cihazının temsil haklarına dair imzalanan sözleşmeyi açıkladı. Buna göre silahın Arnavutluk, Kosova, Sırbistan, Hırvatistan, Makedonya, Bosna Hersek ve Slovenya’da temsil ve dağıtımını Zagreb merkezli Kalender Consulting yapacak. Anlaşmanın karşılığında Albayraklar Şirketler Grubu, 10 milyon dolar ödeme alacak.

Şirket açıklamada, daha önce Malezyalı Dian Synergy firmasıyla 5 milyon dolarlık ilk satış sözleşmesi imzalandığını da hatırlattı.

Yurtdışı satışları ile ilgili sözleşme çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, Gürcistan için Ayem Caucasus firması ile ön satış sözleşmesi yapıldığı, yakın dönemde Almanya, İngiltere ve Vietnam’dan gelecek heyetlerle masaya oturulacağı belirtildi.

Wattozz’un uzaktan kontrol edilebilen ilk silah olduğunu belirten Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, Wattozz’un Taser’lerden çok daha gelişmiş olduğunu da belirtti. Albayrak, Wattozz’un dünya polisleri tarafından kullanılmaya başlamasıyla ölüm ve yaralanmaların azalacağını söyledi. Albayrak "Ölüm ve ağır yaralanma gibi istenmeyen durumların önüne geçilecektir. Dünya emniyet güçlerinin ve özel güvenlik birimlerinin yerli ve milli silahımıza duydukları büyük ilgiden son derece mutlu ve gururluyuz. Gelen distribütörlük ve alım taleplerini tek tek değerlendirmeye ve anlaşmalar yapmaya da başladık" ifadesini kullandı.

Wattozz satışlarının Türkiye’ye yıllık 250 milyon dolar getirmesi bekleniyor.