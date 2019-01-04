Film yapımcılarının Mars Group ile olan anlaşmazlığıyla 2019'a oldukça çalkantılı giren Türk Sineması, 2018 yılında gişeyi adeta domine etti.

Türk sineması son günlerde oldukça zorlu günler geçiriyor. Cinemaximum'un sahibi Mars Group ile yerli sinemacılar arasındaki savaş büyürken, Türkiye'de 2018 yılının en çok izlenen 10 filmi de belli oldu.

Toplamda 178 yerli, 2161 yabancı film arasından en çok izlenen 10 filmin 9'u yerli filmlerden oluştu. Türkiye'de 2018 yılında toplamda 68.9 milyon kişi sinema salonlarına gitti. 43 milyon kişi yerli filmleri izlemeyi tercih etti.

2018'de En Çok İzlenen Filmler

Müslüm Arif V 2016 Ailecek Şaşkınız Yol Arkadaşım 2 Deliha 2 Avengers: Infinity War Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası Hedefim Sensin Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi Çakallarla Dans 5

Listeden de görebileceğiniz üzere ilk 10 arasına sadece Avengers: Infinity War girebildi. Böylece izleyicilerin yerli film tercih etme oranı %63.5 ile rekor kırmış oldu.