  • Türklerin 15 Ayda Yerli İmkanlarla Ürettikleri Gemi: İÇDAŞ-5

Türk Mühendislerin 15 Ayda Yerli İmkanlarla Ürettikleri Gemi: İÇDAŞ-5

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Çanakkale'deki tersanelerde sadece 15 ay gibi kısa bir sürede üretilen İÇDAŞ-5, ilk defa suya indirildi.

Son dönemde ülkemizde finanse edilen yerli uçak, savunma teknolojileri gibi üretimlere son olarak yerli kargo gemisi İÇDAŞ-5 eklendi. Tamamı Türk mühendisler tarafından yerli dizayn imkanlar kullanılarak geliştirilen İÇDAŞ-5, Çanakkale'nin Biga ilçesinde suya indirildi.

İÇDAŞ'ın son yıllarda geliştirdiği yerli üretim gemilerin yurt dışına da ihraç edildiği ve bu sayede milyonlarca dolarlık döviz girdisi sağladığı biliniyor. Sadece son 3 yılda 7 kimyasal tanker, 2 romörkör, 5 genel kargo gemisi ve bir adet de pilot botu inşa eden İÇDAŞ'ın son gemisi de böylece suya inmiş oldu.

İÇDAŞ-5'in Dikkat Çeken Özellikleri

  • Gemi 150 metre boyunda ve 15 bin DWT yük taşıma kapasitesine sahip.
  • 5 bin beygir gücünde gemi makinesine sahip olan İÇDAŞ-5, toplamda 10 bin groston ağırlığında.
  • Gemi daha uzun deniz seferlerini çok daha az yakıt sarfiyatıyla yapabiliyor.
  • İÇDAŞ-5'te, TIER III standartlarında osit salınımı ve tüm ulusal standartları karşılayan ekipmanlar bulunuyor.
  • Geminin yurt dışına ihracı konusunda başta Amerika ve Avrupa'nın önemli ülkeleri olmak üzere görüşmeler sürüyor.
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Kaynak : https://www.ntv.com.tr/teknoloji/turk-muhendisler-yerli-imkanlarla-15-ayda-gemi-uretti,IsBxZgyW4UG9T34njI4arQ
Etiketler: içdaş-5, türk mühendisler
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