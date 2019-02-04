Türklerin 15 Ayda Yerli İmkanlarla Ürettikleri Gemi: İÇDAŞ-5

Çanakkale'deki tersanelerde sadece 15 ay gibi kısa bir sürede üretilen İÇDAŞ-5, ilk defa suya indirildi.

Son dönemde ülkemizde finanse edilen yerli uçak, savunma teknolojileri gibi üretimlere son olarak yerli kargo gemisi İÇDAŞ-5 eklendi. Tamamı Türk mühendisler tarafından yerli dizayn imkanlar kullanılarak geliştirilen İÇDAŞ-5, Çanakkale'nin Biga ilçesinde suya indirildi.

İÇDAŞ'ın son yıllarda geliştirdiği yerli üretim gemilerin yurt dışına da ihraç edildiği ve bu sayede milyonlarca dolarlık döviz girdisi sağladığı biliniyor. Sadece son 3 yılda 7 kimyasal tanker, 2 romörkör, 5 genel kargo gemisi ve bir adet de pilot botu inşa eden İÇDAŞ'ın son gemisi de böylece suya inmiş oldu.

İÇDAŞ-5'in Dikkat Çeken Özellikleri