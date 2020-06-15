Bir Türk Girişimci, İlk Yerli Deniz Otomobilini Üretti

Antalya'da bir girişimci, jet-ski'ye alternatif olarak Türkiye'nin ilk yerli deniz otomobilini üretti. Denizde yüksek hızlara çıkabilen Spyder adlı otomobillere talebin yoğun olduğu bildiriliyor.

Antalya'da yaşayan 38 yaşındaki girişimci Muammer Şahinkaya, ilk yerli deniz otomobilini üretti. Şahinkaya'nın Döşemealtı ilçesindeki 180 metrekarelik atölyede ürettiği ve 'Spyder' adını verdiği otomobiller, ülkemizde olduğu kadar yurtdışından da ilgi görüyor.

Jet-ski motorlarının takıldığı Spyder adlı otomobiller, 100 km/sa hıza ulaşabiliyor. Şahinkaya, fiyatları 35 ile 70 bin TL arasında olan deniz otomobillerini sosyal medyadan görüp ABD'den bile talepte bulunanlar olduğunu açıkladı. Girişimci, aracın özellikle jet-ski'den düşme korkusu yaşayan ileri yaştaki insanlardan ilgi gördüğünü belirtti.

Spyder adlı deniz otomobilleri, jet-ski motorlarından güç alıyor

Daha önce yat firmalarında çeşitli projeler üzerine çalışmalar yaptığını ve insanların ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeler üretmeye karar verdiğini söyleyen Muammer Şahinkaya, "2015 yılında çalışırken evimin çatısında otomobil üzerine modelleme çalışması yaptım. Sonrasında bir jet-ski motoru bularak bunu otomobile monte ettim" dedi.

Şahinkaya, 2 yıl önce aracın tüm testlerinin tamamlandığını ve ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kendilerine üretim izni verildiğini belirtti. Ferrari'nin ikonik Spyder modelinden ilham alan deniz otomobili, jet-ski'ye göre daha güvenli bir alternatif olarak öne çıkıyor ve kullanmak isteyenler için kaptan ehliyeti gerektirmiyor.

Yerli deniz otomobili şimdiye kadar 30 adet üretildi

Bir aracı 3- 4 hafta içerisinde teslim ettiklerini belirten girişimci, "Bugüne kadar 30 otomobil ürettik. Koronavirüs nedeniyle ertelenen 12 siparişimiz var. Müşterilerimiz jet-ski'lerini getirdiği zaman motorunu bizim yaptığımız otomobile aktarıyoruz. Jet-ski'lerin kabuklarını ise kendilerine iade ediyoruz. Böyle bir üretimde alıcıya otomobil 35 bin TL'ye mal oluyor. Jet-ski'leri yoksa ve anahtar teslim araç istedikleri zaman fiyat 60- 70 bin arasında değişiyor" şeklinde konuştu.

Şu ana kadar ürettikleri deniz otomobillerine 110 ve 130 beygir olmak üzere 2 çeşit motor taktıklarını belirten Şahinkaya, 110 beygir gücünde kara hızıyla 80 km/sa hıza çıkabildiklerini, 130 beygirde ise 100 km/sa hıza ulaştıklarını belirtti. Yerli girişimci, hedeflerinin büyük olduğunu ve sürpriz olması açısında şimdilik açıklamayacaklarını aktardı.