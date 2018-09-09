Yerli Hacker Filmi "Tehdit: Siber Çöküş" 2019'da Vizyona Gir

Bir süredir finansal destek arayışında olan bilişim ve suç temalı yerli film projesi Tehdit: Siber Çöküş, nihayet aradığı finansal kaynağa kavuştu. Hedef 2019 yazında filmi vizyona sokmak.

Senaryo aşaması ve çekimleri yaklaşık 2 yıldır devam eden yerli film projesi Tehdit: Siber Çöküş, vizyona girebilmek ve filmi izleyenlere en iyi şekilde sunabilmek için aradığı finansal desteğe nihayet kavuştu. Sponsor desteğini arkasını alan bilişim ve suç odaklı film, türü ve tarzı bakımından ülkemizde ilkler arasında yer alacak.

Amatör bir ruhla başlayan ve daha sonrasında profesyonel bir bakış açısı belirleyen ekibin beyaz perdede nasıl bir başarı yakalayacağı henüz tahmin edilemiyor. Ancak yıllardır süre gelen emeğin ve finansal arayışın sonuca ulaştığını duymak ve duyurmak son derece mutluluk verici. Hacker odaklı yerli film Tehdit: Siber Çöküş’ün 2019 yazında vizyona girmesi planlanıyor.

Daha önceleri Fongogo’da destek kampanyası başlatan ekip, kısa bir sürenin ardından çalıntı kredi karti ile yapılan bağış sonrası kampanyasını sonlandırmak zorunda kalmıştı.