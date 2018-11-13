Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve üretilen T625 Genel Maksat Helikopteri, Bahreyn International Airshow’da katılımcıların beğenisine sunulacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), resmi web sitesinden yaptığı açıklama ile T625 Genel Maksat Helikopteri’nin 14 Kasım(Yarın) başlayacak ve 16 Kasım’da sona erecek olan Bahreyn International Airshow’da sergileneceğini duyurdu. ‘’Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 14-16 Kasım 2018 tarihleri arasında Bahreyn International Airshow’a (BIA) katılım gösterecek. Üçüncü kez katılım gösterilen Bahreyn International Airshow’a bu kez ilk uçuşunu geçtiğimiz aylarda gerçekleştiren T625 Genel Maksat Helikopteri ile katılacak.’’ ifadelerinin yer aldığı açıklama şu şekilde devam ediyor;

‘’Taarruz helikopteri modernizasyonu ile ilişkilerin farklı bir boyut kazandığı Bahreyn, kısa dönemde ve genel maksat helikopteri öncelikli olmak üzere, platformlar bazında işbirliği imkanlarının geliştirilebileceği bir dost ve müttefik ülke olarak görülüyor.

Körfez bölgesinin en önemli fuarlarından biri olarak adlandırılan Bahreyn International Airshow’a üçüncü kez katılım gösterecek Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, körfez bölgesindeki markalaşmasını ve etkinliğini de somutlaştırmak için önemli bir adım atacak. Körfez ülkelerindeki kullanıcılara tanıtılacak T625, VIP kabin öncelikli olmak üzere, farklı konfigürasyonlarla görücüye çıkartılacak.’’

Açıklamada T625 Genel Maksat Helikopteri ilgili olarak da bilgi verilirken, ‘’Yıllar önce söz verildiği üzere, ilk uçuşunu 6 Eylül 2018 saat 06:00’da gerçekleştiren T625 Genel Maksat Helikopteri, geleceğin operasyonel gereksinimleri de göz önünde bulundurularak, gelişmiş aviyoniklerle, üstün performans ve kullanım kalitesi için tasarlanmış, tamamıyla yerli imkan ve kabiliyetler ile üretilecek bir helikopter. Yüksek yük kapasitesine sahip geniş kabin alanı ile T625, dünyanın dört bir yanındaki sivil ve askeri kullanıcıların, muhtelif görev profillerinin icrası için kolaylıkla konfigüre edilebilecek.’’ ifadeleri kullanıldı.