Yerli Helikopterimiz T625, İlk Kez Motor Çalıştırdı

Genel maksat helikopter ihtiyacını karşılaması için geliştirilen yerli helikopter T625, ilk kez motor testine girdi. Helikopter, bu testten başarıyla çıktı.

Türkiye’nin son dönemde önem verdiği yerli üretim konusunda bir adım da helikopter teknolojisinden geliyor. Türkiye’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı genel maksat helikopteri T625, ilk uçuşuna kısa bir süre kala “palli motor çalıştırma testi”ne sokuldu. Yerli helikopter, bu testten başarıyla çıktı.

İlk kez motoru çalıştırılan helikopter, bunun dışında yer testlerini de başarıyla tamamladı. Helikopterin zorlu hava şartlarına ve engebeli coğrafyalara uygun olarak geliştirildiğini aktaran yetkililer, 6 Eylül’de ilk uçuşunu yapmaya hazırlanıyor. İlk uçuşun başarılı geçme durumuna göre 2021 yılında seri üretime geçip sadece ülkemizde değil pek çok farklı ülkeye de ihraç edilmesi beklenen T625 Genel Maksat Helikopteri, toplamda 12 yolcu kapasitesine sahip olacak.

Savunma Sanayi Başkanlığı altında Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen helikopter konusunda açıklama yapan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, “Özgün helikopterimiz T625´in sistem entegrasyonu tamamlanarak motor çalıştırma ile yer testleri başladı. TUSAŞ personelini, SSB proje ekiplerini ve tüm emeği geçenleri tebrik eder teşekkürlerimi sunarım. Milletimize hayırlı olsun” dedi.

Yerli helikopter T625’in teknik özellikleri şu şekilde: