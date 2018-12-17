Gökyüzündeki gücüne güç katan Türk Deniz Kuvvetleri, yerli İHA Bayraktar TB2'yi ilk kez havalandırdı. Bayraktar TB2, Deniz Kuvvetleri'nin batıdaki gözü olacak.

KaleBaykar İş Ortaklığı tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 isimli insansız hava aracı, Türk Deniz Kuvvetleri için ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Deniz Kuvvetleri'ne ait Çanakkale Havalimanı'ndan kalkan Bayraktar TB2, bölgenin güvenliği açısından oldukça önemli bir rol üstlenecek.

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter üzerinden gerçekleştirdiği duyuruda, ‘’Deniz Kuvvetleri'mizin Bayraktar TB2 SİHA'ları Çanakkale'de bugün göreve başladı. Öğleden sonra ilk kalkış ve inişini yaptı. Vira Bismillah!’’ ifadelerine yer verdi.

Bayraktar TB2’nin Deniz Kuvvetleri’ndeki görevi bölgenin kontrolü, göçmen geçişleri, kaçak avlanma gibi sivil hareketleri kontrol etmek olacak. İnsansız hava aracı, bu görevleri kolaylaştırırken Deniz Kuvvetleri’ne de güç katmış olacak.

Deniz Kuvvetleri’nin ilk insansız hava aracı, 2015 yılında ilk uçuşu gerçekleşen ve TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-B olmuştu. Türk Deniz Kuvvetleri, Bayraktar TB2 ile birlikte insansız hava gücüne güç katmış oldu.