Tamamen yerli imkanlarla dizel motor üreten, hem dış hem de iç pazara satış yapan Erinmotor A.Ş, ilk ihracatını da Arnavutluk ve Moritanya'ya gerçekleştirdi.

Tamamen yerli imkanlarla üretim yapan Erinmotor’un dizel motorları birçok farklı alanda kullanılıyor. Rakiplerine göre daha düşük fiyatla satılan ve yüzde yirmi yakıt tasarrufu sağlayan motor, ayrıca kalitesi ve performansıyla da rakipleriyle mücadele edebiliyor.

Geçtiğimiz nisan ayında tanıtımı yapılan motor, kısa sürede iç pazarda kullanılmaya başlanırken ayrıca ihracatı da gerçekleştirilmeye başlanmıştı. Tek ve dört silindirli motorlar üzerine çalışma yapan firma, ayrıca doğal gazla çalışan motorlar üzerine de çalışmalar yapıyor.

Motorun on yıllık bir Ar-Ge çalışmasının ardından geliştirildiğini dile getiren Erinmotor Genel Müdürü Ersin Şahin “Motorumuzun her parçası özel olarak tasarlandı ve bu motor için özel üretildi.” İfadelerini kullandı.

Ürettikleri motorun 1,16 lt hacme ve 24 beygir gücüne sahip olduğunu belirten Ersin Şahin “Rekabet ettiğimiz motorlar 13-14 bin lira civarı fiyata sahip iken biz yüzde 20 daha fazla yakıt tasarruflu motorumuzu 10 bin 500 liraya satıyoruz ve bunu daha da aşağı çekmeyi hedefliyoruz.” dedi. Şahin, ilk ihracatın Moritanya ve Arnavutluk’a yapıldığını, Tunus ve Cezayir’in de hedef pazarlar olduğunu belirtti.

Şahin, tek silindirli ve doğal gazlı motorlarının test aşamasının bitmek üzere olduğunu belirtti ve firmanın 75 ile 100 beygir arasında değişen dört motor daha üzerinde çalışmalar yaptığını dile getirdi.