Yerli İHA Anka, Yerli Motoruyla İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

Yerli İnsansız Hava Aracı Anka'nın yerli motor ile ilk uçuşunu gerçekleştirdiği açıklandı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir; Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TAI) üretimi olan insansız hava aracı (İHA) Anka'nın, TUSAŞ (TAI) Motor Sanayii üretimi PD-170 kodlu yerli motor ile ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video ile duyurdu.

İsmail Demir resmi Twitter hesabından paylaştığı gönderide: "Yerli İHA'mız ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. -10 derece soğuğa rağmen dün geceden beri çalışıp ülkemizi bir alanda daha bağımsızlığa kavuşturan TUSAŞ, TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) ve SSB personeline teşekkür ederim. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Yerli insansız hava aracı Anka'ya ilişkin "ANKA Projesi ile ilk aşamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin keşif, gözetleme, hedef, teşhis ve tespit ihtiyacını karşılamak üzere ihtiyaç duyulan milli bir İHA Sisteminin geliştirilmesi amaçlanmıştır" bilgilerini veren İsmail Demir, Anka'nın 200 kg yük kapasitesi ile 30,000 ft irtifada 24 saat uçuş süresi yeteneklerine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.