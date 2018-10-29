Crysis'in Yapımcısı Yerli Kardeşler'den Yeni VR Oyunu

VR gözlüklerinin piyasaya yayılması önündeki en büyük engellerden birini kaldıracak olan Oculus Quest için Yerli Kardeşler'den de bir oyun geliyor.

Bildiğiniz gibi ne kadar heyecan verici bir teknoloji olsa da sanal gerçeklik gözlükleri hayatımızın merkezine yerleşemedi. "Bundan 2-3 sene sonra kimse evinden çıkmayacak!" muhabbetlerine konu olmuş olsa da aradan geçen 2-3 sene hiç de bu yönde ilerlemedi.

Bunun birden çok sebebi olsa da ilk akla gelen maliyet ve imkansızlıklar oluyor. Oculus, bu boşluğu doldurmak için geliştirdiği Oculus Quest'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Oculus Quest, tıpkı Oculus Go gibi herhangi bir mobil cihaza veya bilgisayara ihtiyaç duymadan çalışabilecek. Bu sayede "Sanal gerçeklik için nasıl bir PC toplamalıyım?" sorusuna da son nokta koyulacak.

Daha önce diğer sanal gerçeklik platformları için de piyasaya sürülen The Climb için uzun süredir çalışılıyor. Oculus Quest için yeniden dizayn edilen oyunda yepyeni kontroller, geliştirilmiş grafikler ve Turist Modu bulunacak. Bu sayede herhangi bir kapışmaya girmeden de dağlarda özgürce dolaşabileceksiniz.

The Climb, eğer büyük bir sürpriz olmazsa 2019'un yaz aylarında Oculus Quest kullanıcıları ile buluşacak.