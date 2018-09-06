Türkiye’de yerli kaynaklarla üretilen ilk helikopter modeli T625, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 12 yolcu taşıma kapasitesi bulunan helikopterin seri üretimine 2021 yılında başlanacak.

Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından koordine edilen, ülkemizde üretilmiş genel amaçlı ilk yerli helikopter, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretildi. T625’in 12 yolcu kapasitesi bulunuyor. Gövde ve rotor sistemleri, iniş takımları ve elektronik sistemlerinin hepsi TÜSAŞ bünyesinde geliştirildi.

2021 yılında seri üretimine başlanacak hava aracının VIP taşıma hizmetlerinde, hava ambulans servislerinde, arama ve kurtarma çalışmalarında, kıyı ötesi taşıma işlemlerinde kullanılması planlanıyor. 2010 tarihinden itibaren üzerinde çalışmalar yürütülen araç, 2013 yılında resmiyete dökülmüştü.

Daha önce motor testleri başarıyla tamamlanan T625 ilk kez böyle havalandı:

Helikopterin ilk uçuş anını Twitter hesabından paylaşan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Tamamen milli kaynaklarla geliştirilen ilk helikopterimizin ilk uçuşu vatana millete hayırlı olsun. Tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkür ve tebrikler. Rabbimize hamdolsun." açıklamasında bulundu.

Helikopter, tercih edilen kullanım alanına göre özelleştrilebilecek.