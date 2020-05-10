Yerli Koronavirüs İlacı TR-C 19 İçin Hazırlık Süreci Başladı

Dünyada hayatı durma noktasına getiren koronavirüse karşı ilaç geliştirme çalışmalarında ülkemizde önemli bir adım atıldı. TR-C 19 adı verilen ilacın ruhsatlandırılma süreci için çalışmalar başlatıldı.

Çin’de ortaya çıkan ve COVID-19 hastalığına sebep olan koronavirüs, dünya genelinde 4 milyondan fazla kişiye bulaşmış durumda. Hastalık sebebiyle 280 binden fazla insan da hayatını kaybetti. Dünyanın birçok noktasında hayatı durma noktasına getiren bu virüse karşı ilaç ve aşı çalışmaları da son hızla devam ediyor.

Ülkemizde de virüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ediyor. Henüz aşı konusunda önemli bir gelişme yaşanmamışken virüsü nötralize ederek etkisi hale getiren TR-C 19 adı verilen ilacın ruhsatlandırılmasıyla ilgili süreç başladı.

İlaç için seri üretim planları

VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş ARGE Merkezi tarafından geliştirilen TR-C 19 ilacının ruhsatlandırılması için hazırlıklara da başlandı. Klinik test sonuçları olumlu çıkması halinde ilacın seri üretimini VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş gerçekleştirecek. Seri üretim, şirketin İstanbul’daki tesislerinde yapılacak.

VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, yaptığı açıklamada, ilacın klinik çalışmalarının ve ileri araştırmalarının Sağlık Bilimleri Üniversitesi ortaklığı ile üniversitenin akademik kadrosunun gözetiminde yürütülmesinin planlandığını söyledi. Şirket, ilacın Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılma sürecini de başlattı. İlacın klinik çalışmalardaki kullanımı için gerekli olan üretim ise T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK tesislerinde gerçekleştirilecek.

Ayrıca TR-C 19’a yanı sıra koronavirüse karşı iki farklı ilaç molekül çalışmasının da yapıldığı duyuruldu. İlacın klinik çalışma safhaları ve ilaçla ilgili güncel gelişmeler, ilerleyen günlerde Dr. Varlıbaş ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl tarafından paylaşılacak.