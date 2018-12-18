Kripto para piyasaları, yeni nesil ekonomik sistemin temellerini atan finansal geçiş döneminin en büyük sembolleri arasındalar. Son krizlere rağmen hala en güçlü yatırım araçları arasında olan kripto paralar için, ülkemizdeki yatırımcılara hitap eden Vebitcoin, 1. yaşını kampanya ile kutluyor.

Kripto para borsaları, henüz dünyanın herhangi bir bölgesinde tam olarak oturmayan yasal düzenlemelerle gelişiyorlar. Mevcut finansal sistemlerin aksine, her yatırımcının bireysel varlığından tamamen sorumlu olduğu bu sistem, geleceğin ekonomik dinamiklerini belirleyecek.

Ülkemizde faaliyet gösteren sınırlı sayıdaki güvenilir kripto para borsalarından birisi olan Vebitcoin, hizmete girişinin 1. yılını kutluyor. Kısa süredeki tecrübesini olabildiğince verimli kullanan Vebitcoin ekibi, ilk yıl dönümünde ülkemizdeki yatırımcılara bir teşekkür kampanyası düzenliyor.

Blok zinciri dünyasının sadece kripto paralar gibi finansal çözümlerle sınırlı olmadığını belirten Vebitcoin ekibi, güçlendikçe yeni teknolojilere yönelik yatırımlarının artacağını söylüyor. Özellikle Türkiye için blok zinciri temelinde yeni iş sahalarının kurulması adına borsadan daha fazlası gerekiyor. Kripto paralar, her ne kadar teknolojik devrimin finansal yönünü oluştursa da ülkemizdeki yatırımcı sayısı arttıkça, yeni projeler görmek mümkün olacak.

Vebitcoin ekibi, borsa sistemlerini sürekli olarak güncel tutmak adına, dünya standartlarına uygun teknik çalışmalar yürütüyor. Yatırımcılardan aldıkları geri dönüşleri ve iletilen talepleri, yeni tekniklerle bir araya getiren ekibin yıl dönümü kampanyası da görülmeye değer. Zira işlem mesaisi 7 gün/24 saat devam eden Vebitcoin, her zaman işlem yapabileceğiniz bir borsa hizmeti sunuyor.

2 Ocak 2019 tarihine kadar vebitcoin.com üzerinde yapılan tüm işlemlerde komisyon yok:

Henüz regülasyona çok açık olan kripto para dünyasında, finansal sorumluluğu üstlenip zorlu bir sürece giren yatırımcılar, Vebitcoin’in küçük fakat anlamlı etkinliği sayesinde, 2 Ocak 2019 tarihine dek komisyon ücreti ödemeyecekler.

Yatırımcıların en büyük sıkıntılarından olan komisyon ücretlerinin kısa da olsa bir süreliğine alınmaması, oldukça avantajlı görünüyor. Kripto para ekosisteminde bir yatırımcı olarak yer almak için Vebitcoin’e buradan ulaşabilirsiniz.