İzmir'de eğitim hayatlarına devam eden bir grup öğrenci, kurdukları oyun şirketi ile Yılmaz Vural'ın kariyerini referans alan bir menajerlik oyunu geliştirdi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (İYTE) öğrenim hayatlarına devam etmekte olan bir grup üniversite öğrencisi, enstitü bünyesinde bulunan İzmir Teknopark’ta oyun yazılımları geliştiren bir şirket kurdu ve Türk oyuncuların menajerlik oyunlarına fazlasıyla ilgi gösterdiğini ve yerli oyunlarda böyle bir boşluk olduğunu fark ederek ‘9PM’ adlı menajerlik oyununu geliştirdi.

Oyunun yerli olması dışında diğer rakiplerinden ayrıldığı çok önemli bazı özellikler bulunuyor. Öncelikle akıllı telefonlarımızda bulunan adım sayar uygulaması, 9PM ile entegre olmuş durumda. Oyuncular, gün içinde ne kadar fazla adım atarlarsa takımlarının performansları o kadar artış gösteriyor. Ayrıca oyun içinde bulunan bulmacaları çözmek de taktik beceriyi artırıyor.

Hepsi bu kadar da değil. Oyun, Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Yılmaz Vural’ın hayatını referans alıyor. Oyuncular, 1986 yılında Yılmaz Vural’ın yardımcısı olarak oyuna başlıyorlar. Yılmaz Vural’ın Milli Takım teknik direktörlüğüne gitmesi ile birlikte takımın sorumluluğunu alıyorlar ve böylece menajerlik kariyerleri başlamış oluyor.

Oyun, tema olarak 1986 yılını baz alıyor. Ancak oyun ilerledikçe yıllar da ilerliyor ve daha modern temalar ile karşılaşılıyor. Oyun ile ilgili açıklamalarda bulunan Uncosoft firmasının yönetici ortağı Edip Enes Çakır, ‘’Türkiye, menajerlik oyunlarını en çok oynayan ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla çok büyük bir pazar. Zaten başlangıç olarak da biz bunu hedefleyerek çıktık. Yurt dışında yapılan çok fazla oyun var ama Türkiye'den hiç yok. Bu açığı kapatmak istedik.’’ şeklinde konuştu.