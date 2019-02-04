Yerli Otomobil İçin Bir Kenevir Tavsiyesi Daha Geldi

Ankara Üniversitesi’nden akademisyenlerin hazırladığı “Kenevir Raporu”na göre bitkiyi kullanarak yerli otomobilden bina yalıtımına, sağlıktan tekstile pek çok alanda hammadde ihtiyacını gidermek mümkün.

Kenevir üretimi son dönemde sık sık gündeme geliyor. Pek çok kullanım alanı olduğu bilinen kenevirin ülke ekonomisine olası etkileri de değerlendiriliyor.

Ankara Üniversitesi Eczacılık ve Ziraat Fakültelerinden bilim insanları, konuya ilişkin olarak bir “Kenevir Raporu” hazırladı. Rapora göre keneviri sanayinin birçok alanında hammadde olarak kullanmak mümkün. Bitkinin ihraç malı olarak değeri de bulunuyor.

Kenevir, otomotiv sektöründe, ağaç işleme sanayisinde, doğal inşaat malzemeleri üretiminde, ahşap malzeme, kumaş, gemi halatı, izolasyon malzemeleri, kozmetik, biyodizel, kenevir yağı, gıda ve yem, kağıt sanayisi, banknot, sigara kağıdı, çay poşeti gibi pek çok farklı alanda kullanılabiliyor.

Rapora göre bu derece geniş kullanım alanına sahip olan kenevirin yasaklanması, Türkiye için ekonomik girdi anlamında önemli bir kayıp oluşturuyor.

Rapora göre, otomotiv sektöründe kullanıldığında otomobillerin dayanıklılığını arttırıyor. Kenevir kullanılan malzeme çelikten 10 kat daha dayanıklı oluyor.

Kenevir, ucuz ve esnek olduğu için bina yalıtımında da kullanılırken, kenevir kıyafetler de tekstilde önemli yer tutma potansiyeline sahip.

Kenevir bitkisini yetiştirmek ise oldukça kolay. Çok az suya ihtiyaç duyan ve kendi kendini böceklerden koruyabilen bir bitki olan kenevir, hemen her yerde yetişebiliyor.

Dünyada 36 ülkede kenevir yetiştirilebiliyor. Almanya ve İsrail gibi ülkeler bu bitki üzerine Ar-Ge çalışmaları yürütüyor.

Kenevirin pek çok kullanım alanı bulunuyor ve bitki, muadillerinden çok daha verimli bir hammadde oluyor.