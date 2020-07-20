Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çok önemli açıklamalarda bulundu. Nadir toprak elementleri (NTE) üzerine yazılı bir açıklama yapan Dönmez, Türkiye'de 13 farklı NTE'nin olduğunu ve bunun yerli otomobil de olmak üzere çeşitli ürünlerde kullanıldığını ifade etti. NTE'nin tonu, 200 bin dolardan alıcı buluyor.

Ülkemizde, son dönemlerin en çok konuşulan projelerin başında yerli otomobil projesi geliyor. Hatta geçtiğimiz hafta sonunda da Gemlik'teki üretim tesisinin temel atma töreni yapıldı. Bugünse Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı yazılı bir açıklamayla yerli otomobil projesini de ilgilendiren çok önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalar, Türkiye'nin ekonomisi için de umut ışığı olarak görülebilir.

Fatih Dönmez'in yaptığı açıklamalar, aslında nadir toprak elementleri (NTE) ile ilgiliydi. Bu bağlamda Türkiye'nin, sadece 2 yıl içerisinde önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Dönmez, artık yüzde 99'un üzerindeki saflıkta seryum, paraseodmiyum, toryum, lantanyum, neodimyum, uranyum ve ağır nadir toprak oksitler (ANTO) kazanıldığını söyledi. Bakan, bu konuyla ilgili endüstriyel tesislerin kurulacağını ve kazanılacak elementlerle uç üretim yolculuğuna başlanacağını açıkladı.

NTE'nin ayrıştırılmadan önce değersiz olduğunu ifade eden Dönmez, ayrıştırma işleminden sonra çok değerli hale geldiğini ifade ediyor. Bu açıklamasını rakamlarla daha anlaşılabilir kılan Bakan Fatih Dönmez, ayrıştırılmamış NTE'nin tonunun 1 dolar, ayrıştırılmış NTE'nin tonunun ise 200 bin dolar civarında satılabileceğini söylüyor. Bakanın açıklamalarına göre Türkiye, tonunu 200 bin dolara satacağı madenlere çevirmiş durumda.

Yerli otomobilde de NTE kullanılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, NTE'nin kullanım alanlarına da değindi. Günümüzdeki pek çok üründe bu tür elementlerin kullanıldığını söyleyen Dönmez; füze rampaları, dijital kameralar, MR cihazları, gece görüş kameraları ve akıllı telefonlarda NTE bulunduğunu ifade etti. NTE'nin otomotiv sektörü için de kritik önem arz ettiğini vurgulayan Bakan Dönmez, NTE'nin yerli otomobilde de kullanılacağını sözlerine ekledi.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün nadir toprak elementleri üzerinde çalıştığını ifade eden Bakan Dönmez, Türkiye'de çıkarılan nadir toprak elementlerinin hangileri olduğuna da değindi. Bu bağlamda farklı elementler üzerinde duran Fatih Dönmez, özellikle de Eskişehir'de önemli madenlerin olduğunu ifade etti. Bakan Dönmez'e göre Eskişehir'in altında; barit, florit, toryum, uranyum ve NTE mevcut. Bakan, MTA verilerine göre Eskişehir'deki maden yatağının 30 milyon ton kapasitede olduğunu söylüyor.

Sadece Eskişehir değil, Malatya da NTE zengini

Bakan Dönmez, Eskişehir'deki yatağın Türkiye'de tek olmadığını, yapılan çalışmalarla birlikte Malatya'nın Kuluncak bölgesinde de bir yatağın daha ortaya çıkarıldığını ifade ediyor. Yapılan araştırmalarla birlikte Türkiye'de 13 farklı NTE'nin olduğunu ifade eden Dönmez, bu elementlerin artık uç ürün üretim yolculuğunda kullanıldığını söylüyor.