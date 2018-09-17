Bir süredir yerli otomobil projesinden ses seda çıkmaması, projenin iptal olup olmadığı sorularını beraberinde getiriyordu. Projenin CEO'su Gürcan Karakaş'tan önemli açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'babayiğitler' olarak adlandırdığı ve uzunca bir süredir 5 ayrı şirketin oluşturduğu konsorsiyum ile çalışmaların sürdüğü bilinen yerli otomobil projesinde, son durumun ne olduğu büyük merak konusuydu. Hürriyet gazetesi Emre Özpeynirci'nin araştırması konuya ışık tuttu.

Özpeynirci, 5 şirketin yürüttüğü projenin CEO'luğunu üstlenen Gürcan Karakaş'a konuyla ilgili mesaj attığını belirterek şunları söyledi:

"Projenin CEO’su olan Gürcan Karakaş’a mesaj atarak durumu sordum, 'Bizim tarafımıza ulaşan aksi bir durum yok. Çalışmamızı planlarımız doğrultusunda sürdürüyoruz' cevabını verdi. Bu noktada herkesin merak ettiği, 2019 yılı sonunda prototiplerinin sergileneceğinin açıklandığı yerli otomobil projesinde bir erteleme olacak mı? Bunun cevabını en iyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank verecektir."

Özetle, projenin şirketler ayağında herhangi bir problem görünmüyor. Hükümet kanadından, önümüzdeki günlerde gelecek olan açıklamayı beklemek durumundayız.