Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından birkaç gün içinde tanıtılacak yerli otomobilin özelliklerine dair yeni detaylar ortaya çıktı. SUV model olarak üretilecek elektrikli aracın tasarımı, dünyaca ünlü İtalyan Pininfarina şirketi tarafından yapıldı.

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobilin tanıtımına sayılı günler kaldı. Aracın ön gösterimi önümüzdeki günlerde Gebze Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın test sürüşü yapacağı tanıtım toplantısının 14 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirileceği konuşuluyor.

Alınan bilgilere göre SUV olarak piyasaya sürülecek ilk yerli aracın tasarımını dünyaca ünlü İtalyan şirket Pininfarina yaptı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, proje ile ilgili hemen hemen her açıklamasında alanında dünyanın en iyileri ile çalışmayı tercih ettiklerini vurguluyordu. TOGG, tasarım konusunda da dünyanın en iyilerinden birini seçme kararı aldı.

Yerli otomobilin tasarımını, Ferrari ve Lamborghini tasarımlarıyla ünlü şirket yapacak

1930'da kurulan şirket, ününü Ferrari ve Lamborghini tasarımları ile kazansa da Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Cadillac, Volvo ve Peugeot gibi çok sayıda markaya tasarımlar yapıyor. Ayrıca kendi yerli otomobilinin hazırlıklarını yapan Vietnam’ın da tasarımda tercihi Pininfarina olmuştu. Geçtiğimiz yıl yapılan anlaşmayla, Vietnamlı otomotiv üreticisi VinFast, biri sedan diğeri SUV olmak üzere iki yeni araç geliştirmek üzere Pininfarina ile sözleşme imzalamıştı.

Yerli otomobilin üretimi 2022'de başlayacak

Yerli otomobilin ön gösterimi önümüzdeki günlerde Gebze Bilişim Vadisi'nde yapılacak. Tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Otomobili test edecek olan Erdoğan'ın test sürüşünü Osmangazi Köprüsü üzerinden yapacak.

Yerli otomobilin üretimi 2022 yılında başlayacak ve piyasaya sürüldüğünde Avrupa'da geleneksel olmayan bir üretici tarafından üretilmiş ilk elektrikli SUV olacak. İlk araç C-SUV segmentinde olacak ve 2030 yılına kadar toplam 5 model ve 3 yükseltme yapılacak. İsim ve markayla ilgili çalışmalar ise devam ediyor.