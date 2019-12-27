Bugün tanıtılan yerli otomobil, sosyal medyada gündemin ilk sıralarına yerleşti. Çok sayıda Twitter kullanıcısı, yerli otomobille ilgili eğlenceli yorumlar paylaştı. Biz de sizler için bazı yorumları bir araya getirdik.

Yerli otomobil, bugün yapılan bir törenle tanıtıldı. Yerli otomobilin SUV ve sedan modeli aynı anda gösterildi. Yerli otomobilin ilk kez gösterilmesiyle birlikte sosyal medya kullanıcıları da çok sayıda yorum yaptı.

Twitter'da kullanıcılar, çok sayıda eğlenceli yorum yaptı. Sosyal medya kullanıcılarının bazı paylaşımlarına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda sizler de kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan gelin listemize geçelim.

İşte sosyal medyada yerli otomobil hakkında yapılan eğlenceli yorumlar:

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun gerçekleştirdiği yerli otomobil lansmanının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracın ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. Üzeri örtülü olarak gerçekleştirilen test sürüşünün ardından C-SUV tipindeki yerli otomobil ilk kez asfalt üzerinde görüntülenmiş oldu.

Erdoğan, yerli otomobil fabrikasının Bursa'nın Gemlik ilçesindeki TSK arazisine kurulacağını söyledi. 2022'de tüm Türkiye'de şarj altyapısı hazır olacak, yerli otomobilin seri üretimine de 2022 yılında geçilecek.