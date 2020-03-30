Yerli Solunum Cihazı İlk Seri Üretim Prototipi Paylaşıldı

Koronavirüs, hem ülkemizde hem de dünya genelinde can almaya devam ediyor. Bir yandan da virüsle mücadele için çeşitli adımlar atılıyor. O adımlardan bir tanesi olan yerli solunum cihazının ilk seri üretim prototipi bugün paylaşıldı.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs, açıklanan resmi rakamlara göre dünya genelinde 764.866 kişiye bulaşmış durumda. Bu 760 binden fazla vakanın 160.148’i iyileşirken 36.864’ü hayata gözlerini yumdu.

Koronavirüsün çok hızlı bir şekilde yayılması sebebiyle birçok ülkenin sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Özellikle virüsün etkisinin yoğun hissedildiği ülkelerde, hastanelerin yoğun bakım servislerinin kapasiteleri hastalarla dolup taşmaya başladı. Ayrıca virüs salgını sebebiyle birçok ülkede maske, tıbbi malzeme ve solunum cihazı sıkıntıları yaşanmaya başladı. Geçtiğimiz hafta sizlere aktardığımız bir haberde İtalyan otomobil üreticilerinin solunum cihazı üretebileceklerinden bahsetmiştik. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nde de Ford ve General Motors’un benzer bir sürece gireceğini ifade etmiştik.

Yerli solunum cihazı ilk prototipi:

Yine geçtiğimiz hafta sizlere aktardığımız bir haberimizde, yerli solunum cihazının ilk görsellerinin paylaşıldığından bahsetmiştik. Biosys Biyomedikal, tasarımını yaptığı bu solunum cihazını Sağlık Bakanlığı’na devrettiğini de açıklamıştı.

Solunum cihazı üretme konusunda ülkemizde de çeşitli girişimler yapılıyor. Bu girişimlerden bir tanesinde de oldukça önemli bir adım atıldı. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi Twitter hesabından yerli solunum cihazı seri üretim ilk deneme prototipini paylaştı.

Selçuk Bayraktar, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Yerli solunum cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi… Biyovent (Biosys Biyomedikal) tasarladı, Arçelik üretti. ASELSAN ve Baykar Savunma mühendislerinin katkılarıyla…” ifadelerini kullandı.