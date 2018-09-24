İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında yerli üretim insansız hava aracı Bayraktar TB2, ilk kez sivil bir etkinlikte havalandı. Araç, etkinliğe katılan vatandaşların görüntülerini canlı olarak alana yansıttı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, yerli üretim İHA Bayraktar TB2'nin ilk kez havalandığı etkinlik oldu. Vatandaşların karşısına ilk kez çıkan İHA, yerden kontrol edilerek başarılı bir uçuş gerçekleştirdi. 35 dakika boyunca hava kalan araç, bu sırada etkinlik alanını canlı olarak yerdeki ekranlara aktardı.

Gösteri sırasında yaklaşık 640 metre yüksekliğe kadar çıkan Bayraktar TB2, normal şartlarda 7.300 metrenin üzerine kadar yükselebiliyor. Bu irtifalarda çekilen yüksek çözünürlüklü görüntüleri anlık olarak kontrol ekibine aktaran araç, arazi araştırmalarında personellerin tehlikeye girmelerini engelliyor.

Bugüne kadar yapılan Bayraktar TB2 uçuşlarında, Türkiye Hava Sahası'nda toplam 70 bin saatlik uçuş kaydedilmiş durumda. Bu uçuşlar hala sürmekte olan askeri operasyonlarda yapılmakla beraber, polis teşkilatının havadan görüntü ihtiyacı da Bayraktar TB2 araçları sayesinde karşılanıyor.

Bayraktar TB2'nin diğer özellikleri şu şekilde: